Jesús Ochoa sufre brutal caída de 10 metros tras falla de elevador; fue hospitalizado de emergencia

¡Tremendo susto en Perfume de gardenia! Jesús Ochoa sufrió una aparatosa caída durante una función en Atizapán, que terminó con el actor en el hospital. Aunque el golpe habría sido fuerte, Luis de Alba sorprendió al revelar lo que su compañero quería hacer después del accidente.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Jesús Ochoa en Perfume de gardenia?

Jesús Ochoa sufrió un accidente durante una función de Perfume de gardenia, presentada el viernes en el Festival Internacional de las Artes de Atizapán, Estado de México. El actor cayó de un elevador instalado para el espectáculo.

Luis de Alba, compañero de Jesús Ochoa, explicó que el montaje se realizó al aire libre y que la producción utilizó una estructura especial para conservar parte de la dinámica del musical.

“A donde fuimos, Atizapán, era al aire libre y armaron un elevador como de 8 o 10 metros. Le tocaba bajar a él”, indicó el comediante, quien atribuyó el accidente a una falla en el mecanismo.

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Luis de Alba y los programas en los que participó / FB: Luis de Alba

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa hoy, 28 de octubre tras caer de un elevador?

El estado de salud de Jesús Ochoa generó preocupación luego de que trascendiera que el actor habría tenido dificultades para caminar tras el impacto y necesitó atención hospitalaria.

Durante un encuentro con reporteros, difundido por el canal de YouTube DelarosaTV, Luis de Alba reveló que Jesús Ochoa no habría sufrido fracturas y que, pese al accidente, tenía intenciones de continuar con la función.

“Se cayó de un elevador como de diez metros y no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar, le digo: ‘Estás loco, cabr’, ahorita está en el hospital (…) Son desgracias, pero su ánimo está (bien)”**, declaró.

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Jesús Ochoa en Perfume de gardenia

¿Jesús Ochoa sigue hospitalizado tras el accidente en Perfume de gardenia?

Jesús Ochoa fue trasladado a un hospital después de la caída, según lo relatado por Luis de Alba, quien aseguró que su compañero se encontraba estable y con buen ánimo pese al fuerte golpe.

Sin embargo, hasta este 28 de octubre no se ha difundido, en la información disponible, un parte médico oficial que confirme si el actor continúa hospitalizado, recibió el alta o requiere algún tratamiento adicional.

Tampoco se han dado a conocer declaraciones públicas del propio Jesús Ochoa, de su hija Jesusa Ochoa o de la producción de Perfume de gardenia que permitan precisar su evolución después del accidente.

Así fue como narró Luis de Alba el accidente de Jesús Ochoa

¿Quién es Jesús Ochoa, actor de Perfume de gardenia que sufrió una caída de 10 metros?

Jesús Ochoa es un reconocido actor mexicano originario de Sonora, con una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine, televisión y doblaje. Su carrera comenzó en 1974 y posteriormente estudió actuación en la Ciudad de México.

Entre sus películas destacan:



La ley de Herodes

Hombre en llamas

No se aceptan devoluciones

¿Qué culpa tiene el niño?.

En televisión participó en Por ella soy Eva, El bienamado y Vencer la ausencia. Además, Jesús Ochoa es la voz de Manny, el mamut de La era de hielo, en español latino. Tras el accidente en Perfume de gardenia, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre su recuperación.