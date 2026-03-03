A Jesús Ochoa le achacaron el mayor robo de dinero de la ANDA, pero todo apunta a que ¡fue otro actor!

A pesar de que a Jesús Ochoa, quien fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de 2018 a 2022, se le achacó el más grande robo de dinero en el organismo, ahora resulta que siempre no fue él. Sino que habría sido el actor Oscar ‘N’, quien en esa administración fungió como secretario del Tesoro y Finanzas, y otros 2 trabajadores del sindicato, esto de acuerdo a una investigación que realizamos con diversas fuentes allegadas al caso.

Desfalco millonario en la ANDA: ¿quién es el verdadero responsable?

Las pesquisas sobre desfalco de varios millones de pesos en la ANDA apuntan al hijo de los grandes actores Oscar Morelli y María Eugenia Ríos, que ya cuenta con una denuncia en curso, así como a otras 2 personas que colaboraban a nivel administrativo en el organismo.

Platicamos sobre el tema con Aleyda Gallardo, actual titular de la Secretaría del Tesoro, Contabilidad y Finanzas de la asociación, quien explicó:

“Es un asunto delicado. No se pueden dar los datos personales. Los otros 2 eran empleados de la ANDA, no actores. Hablamos de un faltante de unos 2 millones y cacho, y otros 2 millones entre los otros 2: Alrededor de 5 millones de pesos”.

Aleyda Gallardo es la secretaria del tesoro, contabilidad y finanzas de la ANDA / Redes sociales

Mira: ¿Jesús Ochoa admite haber golpeado a Carlos Speitzer? El actor dice: “No hay demandas”

Oscar ‘N’, exsecretario de Finanzas, señalado por presunto desvío de 5 millones de pesos

Mientras Gallardo optó por reservarse detalles de las acciones en contra de los supuestos perpetradores del quebranto al sindicato de actores.

Un miembro de la ANDA, quien pidió el anonimato para evitar represalias, afirmó que misteriosamente Oscar ‘N’, de la noche a la mañana, se compró una bonita casa en Metepec, Estado de México, y mandó a su hija a estudiar a Francia."No tengo un documento firmado donde él (Jesús) haya movido el dinero, ni de dónde podría venir”.

¿Hay denuncia contra Jesús Ochoa?

En nuestras indagatorias, descubrimos que no hay una sola denuncia legal en contra de Jesús. Por el contrario, en el caso de Jesús Ochoa, por los señalamientos de corrupto, violento y nepotista que le han hecho varios colegas, él no sufre ni se acongoja y reta a quienes lo acusan a que muestren pruebas y le respondan por qué no lo han demandado.

De acuerdo con lo que nos dijo Aleyda, quien estuvo en la Secretaría del Tesoro y Finanzas durante la administración de Jesús, no hay una sola denuncia por malversación de fondos en contra del exsecretario de la ANDA. “Es posible que se trate de una difamación”.

Mira: Abogados de actores presentan demanda en contra de la ANDA

Aleyda Gallardo es la secretaria del tesoro, contabilidad y finanzas de la ANDA / Redes sociales

Aleyda Gallardo culpa a la administración de Jesús Ochoa por deudas y crisis en la ANDA

Actualmente, señala Aleyda Gallardo, el sindicato tiene buenas finanzas: “Cuando llegué a la ANDA tenía muy poco dinero, el 10% de lo que tenemos ahora. Actualmente, estamos en cantidades más amables y amistosas. Además, de pronto, siento que el asunto de los robos que ha habido se denunciaron... Está la denuncia penal y llevará su curso. Es lo único que he podido corroborar. Tampoco se puede decir demasiado”.

Añadió que Carlos Speitzer, del Comité de Fiscalización y Vigilancia de la ANDA, se metió en problemas por haber declarado su inconformidad con la gestión de Ochoa, tras acusarlo de violento, estafador y nepotista.

“Él declaró sobre problemas que teníamos con el SAT (Secretaría de Administración Tributaria). Ya tampoco los tenemos, a raíz de mi gestión. En mi periodo como secretaria (2022-2026), intenté hacer una rendición de cuentas muy precisa y transparente, y empezó a declinar ese asunto. La declaración que hizo Speitzer fue que se debía, pero ya se pagó”.

Aleyda Gallardo habla de la antigua administración de la ANDA y sus finanzas. / Redes sociales

“El déficit del SAT en su momento tuvo que ver con la pandemia, el contador y las personas que estaban antes que nosotros, a quienes tenemos denunciados penalmente. Ellos fueron justamente los que hicieron malos manejos. Una administración fraudulenta. Evidentemente, no pagaban los impuestos como correspondía”.

En cuanto a si Ochoa tuvo alguna responsabilidad en los malos manejos, Aleyda declaró: “Es como si yo fuera la titular de la Secretaría de Previsión Social y, de pronto, un doctor opera mal la rodilla. Hay alguna supervisión, pero la responsabilidad es del médico que comete la negligencia, no propiamente de uno”.

Sobre el conflicto de la ANDA con La Casa del Actor, Gallardo opina: “Espero que podamos tener una convivencia mucho mejor con esa administración, porque somos un gremio muy vulnerable. Nuestra jubilación es muy poquita. Todo lo que podemos hacer es entre nosotros. No es que el gobierno o una empresa nos ampare y tengamos prestaciones sociales o servicios. Deseo, con todo mi corazón, que podamos trabajar juntos”.

Mira: Chucho Ochoa golpea a Carlos Speitzer: “Yo me aguanto los tres ching... ¡pero tiene que ser juzgado!”

Jesús Ochoa / Redes sociales

¿Quién es Aleyda Gallardo, actual secretaria del Tesoro de la ANDA?

Nació el 31 de diciembre de 1969, en la CDMX.

Actriz y directora de cine, teatro y televisión.

Es secretaria del Tesoro, Contabilidad y Finanzas de la actual administración de la ANDA.

Ha participado en decenas de telenovelas y series, como: El expediente Atlimeyaya , Marioneta , La Guzmán , Contigo sí , La jefa , Rutas de la vida , Amarte es mi pecado , Yo no creo en los hombres , Lo que la gente cuenta y Lotería del crimen .

, , , , , , , , y . También ha actuado en los programas unitarios: La rosa de Guadalupe , Esta historia me suena y Un día para vivir .



, y . En cine, ha participado en cintas como: El verdugo , La vida loca e Arma letal 5 .

, e . Actuó en cortometrajes como: Persiguiendo la distancia , Contra natura , On the shore , Morir de noche y La luz .

, , , y . Ha dirigido obras de teatro, entre las que destaca La edad de la ciruela , que trata temas familiares.

, que trata temas familiares. También ha participado como directora de casting y dirección de segunda unidad en cine y televisión.

Está postulada para las elecciones de la ANDA en la planilla Ambar para convertirse en la nueva secretaria general, cargo que ocupa actualmente Marco Treviño.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.