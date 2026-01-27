¿Quién fue Anita Sevilla? Muere la icónica bailaora del flamenco andaluz; así lo dio a conocer la ANDA

Tras la reciente muerte del actor de doblaje Alexis Ortega, la comunidad artística se encuentra de luto una vez más tras confirmarse la muere de Ana Durán Pérez Arjona, mejor conocida en el ámbito cultural como “Anita Sevilla”, una de las bailaoras más representativas del flamenco andaluz. La noticia fue dada a conocer por redes sociales.

¿Quién fue Anita Sevilla y por qué fue una figura clave del flamenco?

Ana Durán de Arjona nació y creció en Sevilla, ciudad que marcó profundamente su identidad artística. Desde temprana edad mostró afinidad por el canto y el baile, desarrollando una trayectoria que se distinguió por la fuerza expresiva, el apego a las raíces andaluzas y una presencia escénica que la llevó a consolidarse como referente local del flamenco.

Bajo el nombre artístico de Anita Sevilla, la bailaora construyó un estilo reconocido por su autenticidad y por la manera en que integró influencias de la tradición gitana y popular de Andalucía. Su temperamento escénico y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento la colocaron como una presencia constante en espacios dedicados al flamenco, tanto formales como comunitarios.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue identificado por la entrega total en el escenario y por un compromiso permanente con la preservación del arte flamenco en su forma más tradicional. Estas cualidades la llevaron a ser reconocida no solo por el público, sino también por instituciones y colectivos culturales.

¿Cuál fue el legado artístico de Ana Durán dentro del flamenco andaluz?

El legado de Anita Sevilla está estrechamente vinculado a su labor constante en festivales, peñas y tablaos de Andalucía, donde su presencia se mantuvo vigente durante décadas. En estos espacios, la bailaora compartió su arte con diversas generaciones, consolidándose como un referente del flamenco sevillano.

Un aspecto central de su trayectoria fue la dupla artística que formó con su compañero de vida y de escenario, Manuel “Manolo” Benítez Carrasco. Juntos construyeron una presencia reconocida dentro de la escena flamenca local, siendo habituales en encuentros culturales y celebraciones tradicionales. Esta colaboración fue clave para mantener viva una forma de expresión profundamente arraigada en la identidad andaluza.

La continuidad de su trabajo permitió que su nombre quedara asociado a una época específica del flamenco, caracterizada por la cercanía con el público y el fuerte vínculo comunitario. Tras el fallecimiento de ambos, su historia artística sigue siendo evocada como parte del patrimonio cultural de Sevilla.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Anita Sevilla?

La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Ana Durán mediante un mensaje difundido en sus canales oficiales, en el que expresó su pesar por la pérdida de la bailaora y destacó su calidad de Socia Honoraria. El comunicado incluyó un mensaje de solidaridad dirigido a sus familiares, amistades y compañeros del medio artístico.

Más allá del ámbito institucional, la noticia generó reacciones dentro de la comunidad donde Anita Sevilla residió durante más de 40 años. Vecinos y personas cercanas recordaron su presencia cotidiana y la cercanía que mantuvo con quienes compartieron con ella la vida diaria, fuera de los escenarios.

Su relación con la comunidad fue una constante a lo largo de los años, y su fallecimiento provocó un sentimiento de pérdida entre quienes coincidieron con ella en espacios familiares y culturales. En ese contexto, también se evocó la imagen simbólica de su reencuentro con Manuel Benítez Carrasco, una representación que ha sido retomada como metáfora de la vida festiva y comunitaria que ambos compartieron.

