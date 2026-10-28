¿Jesús Ochoa reapareció en cama de hospital tras caer de un elevador? Surge mensaje que desata dudas

Jesús Ochoa encendió las alarmas tras sufrir un aparatoso accidente durante una función de Perfume de Gardenias. El actor terminó hospitalizado luego de que un elevador de la producción se desplomara. Horas después, una fotografía en la que aparece recostado en una cama de hospital y un mensaje sobre su salud comenzaron a circular en redes sociales. Sin embargo, un detalle sobre la cuenta que difundió la publicación levantó sospechas. ¿Realmente fue el actor quien rompió el silencio?

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¿Qué le pasó a Jesús Ochoa? Luis de Alba revela cómo cayó del elevador y terminó hospitalizado

Jesús Ochoa sufrió un accidente durante una presentación de la obra musical Perfume de Gardenias en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde compartía escenario con otras figuras del espectáculo.

De acuerdo con el actor Luis de Alba, quien también forma parte del elenco, se había instalado un elevador de aproximadamente ocho o diez metros de altura para realizar una de las escenas. Sin embargo, el mecanismo presentó un problema y Ochoa terminó cayendo hasta el suelo.

“A donde fuimos era al aire libre y armaron un elevador como de ocho o diez metros y le tocaba bajar a él por el elevador. Y ‘pácatelas’, hasta abajo. (Jesús Ochoa) cayó al suelo”, reveló Luis de Alba ante los medios de comunicación.

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¿Jesús Ochoa sufrió fracturas tras el accidente en Perfume de Gardenias? Esto revelaron sobre su salud

El estado de salud de Jesús Ochoa generó preocupación debido a la altura desde la que habría caído. Tras el incidente, el actor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y descartar posibles complicaciones.

Según las declaraciones de Luis de Alba, Jesús Ochoa no sufrió fracturas. Incluso, aseguró que su compañero tomó lo sucedido con buen humor y tenía la intención de continuar trabajando, pese al fuerte susto que vivió durante la función.

Aunque el testimonio de Luis de Alba resultó tranquilizador, no se ha difundido un parte médico detallado que permita conocer el alcance de las lesiones. Por ello, la preocupación entre los seguidores del actor continuó después de que se conociera el accidente.

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Jesús Ochoa / Redes sociales

¿Jesús Ochoa reapareció desde el hospital y confirmó que está bien? Este fue el mensaje que causó confusión

Jesús Ochoa aparentemente reapareció desde una cama de hospital, luego de que comenzara a circular una publicación en X con una fotografía en la que se le observa recostado y canalizado.

El mensaje, atribuido al actor, aseguraba que se encontraba fuera de peligro y que pronto regresaría a sus compromisos teatrales. La publicación decía: “Gracias por preocuparse, estoy bien y más tarde me dan de alta para seguir dando funciones!!! Muchas gracias también al hospital de primer nivel por sus atenciones!!! Besos”.

Sin embargo, la publicación no provino de una cuenta oficial de Jesús Ochoa. El perfil de X identificado como @ChuchoOchoaMx es una cuenta de parodia, por lo que el mensaje no puede considerarse una declaración auténtica del actor.

¿Jesús Ochoa tiene cuenta oficial en X?

¿Jesús Ochoa tiene cuenta oficial en X? La verdad detrás del mensaje viral sobre su accidente

La supuesta reaparición de Jesús Ochoa tras su hospitalización provocó confusión, pues algunos usuarios señalaron que la cuenta que compartió el mensaje no pertenece al protagonista de numerosas producciones mexicanas.

El propio actor ha aclarado anteriormente que no utiliza X, Facebook ni WhatsApp, y que su única cuenta oficial en redes sociales es Instagram, donde aparece como @jesusochoamex. Hasta el momento , no había publicado ahí un mensaje sobre el accidente. Incluso, varios usuarios señalaron que la cuenta desde la que se difundió el supuesto comunicado podría tratarse de una parodia, recordando la ocasión en que a Jesús Ochoa le atribuyeron erróneamente un millonario desfalco en la ANDA, aunque después trascendió que el responsable habría sido otro actor.

¿Jesús Ochoa tiene cuenta oficial en X?

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Jesús Ochoa? La familia aclara el accidente y confirma que está estable

Jesusa Ochoa, hija del actor Jesús Ochoa, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre el accidente ocurrido durante una función de Perfume de Gardenias.

A través de varias historias, desmintió los reportes que aseguraban que el actor sufrió una caída de 10 metros y explicó que la situación no fue tan grave como se había difundido inicialmente. Además, confirmó que su padre se encuentra estable y continuará con sus compromisos profesionales.