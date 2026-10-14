Don Ramón Ayala hospitalizado de emergencia tras fuerte accidente, reportan: “En observación” FOTO

La salud de Ramón Ayala vuelve a ser motivo de preocupación. Y es que hace algunas horas se reportó que el cantante habría sido hospitalizado de emergencia tras un aparatoso accidente. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

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Ramón Ayala ha lidiado con muchos problemas de salud / Mezcalent

El estado de salud de Ramón Ayala HOY, miércoles 14 de octubre

Fue la influencer ‘Chamonic3’ quien dio a conocer la presunta hospitalización de Ramón Ayala. A través de redes sociales, reportó que el cantante sufrió una caída en su casa, la cual le provocó una lesión en el hombro.

Si bien no quiso contar más detalles, indicó que Ayala estaría “estable”, pero en observación. Esto fue lo que mencionó en su post en su Instagram:

“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse…Tiene fracturado un hombro , se encuentra estable pero en observación”.

Hasta el momento, ni el propio Ayala ni su equipo han confirmado ni desmentido la noticia. En tanto que el público ha manifestado sus mejores deseos, en caso de que todo esto sea verdad. Cabe destacar que el pasado sábado 10 de octubre se presentó en silla de ruedas en el concierto que dio en la Plaza de Toros La México.

Lejos de lo que se pudiera pensar, este hecho no evitó que diera todo de sí para darles el mejor show posible a sus fanáticos. Pese a la dificultad de movimiento, el músico logró tocar el acordeón frente a los miles de asistentes.

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¿Cuáles son las enfermedades que padece don Ramón Ayala?

Ramón Ayala está lidiando con muchos problemas de salud a los 80 años. Estas son las más conocidas:

Complicaciones respiratorias

Diabetes

Presión arterial

Dificultad para caminar

Obstrucción provocada por un tumor de colon

Aunado a todo esto, en septiembre estuvo hospitalizado por varios días debido a una neumonía, lo que lo obligó a hacer una pausa en sus actividades laborales para concentrarse en su recuperación.

Por otra parte, Ayala ha declarado en su momento que la debilidad en sus piernas se debe a las múltiples caídas que ha sufrido a lo largo de su vida. Es por ello que optó por usar una silla de ruedas.

Enfermedades de Ramón Ayala / Mezcalent

¿Quién es don Ramón Ayala, cantante que habría sido hospitalizado recientemente?

Ramón Covarrubias Garza, mejor conocido como Ramón Ayala, es un acordeonista, compositor y cantante originario de Nuevo León. Tiene 80 años y es una de las figuras más representativas del regional mexicano.

Cuenta con cerca de 70 años de trayectoria y ha colaborado con diversos artistas como El Recodo y ‘el Mimoso’. En 2024, comenzó con su gira de despedida. Una vez culminada, se tiene contemplado que se retire de los escenarios.

Hasta donde se sabe, está casado y tiene dos hijos. En múltiples ocasiones, la celebridad ha dicho que su familia es lo más importante.

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