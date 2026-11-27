Entre cámaras, invitados y el arranque de uno de sus proyectos más importantes en televisión, Wendy Guevara protagonizó un momento que nadie vio venir. Un descuido en pleno foro la llevó al suelo frente a varios famosos, pero su reacción terminó robándose todas las miradas.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué le pasó a Wendy Guevara durante las grabaciones de Estrellas al cubo?

Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México, volvió a convertirse en tendencia después de protagonizar una aparatosa caída durante las primeras grabaciones de Estrellas al cubo, el nuevo programa que conducirá en televisión.

El accidente quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al inesperado momento protagonizado por la integrante de Las Perdidas.

De acuerdo con las imágenes, Wendy perdió el equilibrio mientras caminaba por el foro y terminó en el suelo frente a parte del elenco y producción. El incidente ocurrió durante una jornada de grabación en la que también estaban presentes Marie Claire Harp, Abelito, Ricardo Peralta, Lambda García y Jean Duverger.

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¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara tras la aparatosa caída?

Después del incidente, la principal preocupación de los seguidores fue conocer el estado físico de Wendy Guevara, especialmente porque la caída ocurrió en pleno foro de televisión y frente a varias cámaras.

Por fortuna, todo quedó en un susto. Tras el accidente, la conductora fue revisada para descartar cualquier golpe importante o molestia física que pudiera impedirle continuar con sus actividades profesionales. Las primeras versiones señalaron que no presentó lesiones de gravedad ni requirió atención médica especializada, por lo que pudo reincorporarse casi de inmediato a la grabación.

Incluso Jean Duverger fue uno de los primeros en acercarse para ayudarla a levantarse. Al notar que la influencer se encontraba bien, el momento terminó provocando risas entre los presentes. Lejos de suspender sus compromisos, Wendy continuó con las grabaciones programadas para el nuevo proyecto y participó en las fotografías oficiales junto a sus compañeros de conducción.

La reacción positiva de la influencer tranquilizó a sus seguidores, quienes destacaron la actitud relajada con la que enfrentó el accidente. Una vez más, la integrante de Las Perdidas demostró su característico sentido del humor y la espontaneidad que la han mantenido como una de las personalidades más populares del entretenimiento mexicano.

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¿Cuándo se estrena Estrellas al cubo, el nuevo programa de Wendy Guevara?

La caída ocurrió justo durante el arranque de las grabaciones de Estrellas al cubo, uno de los proyectos más importantes en la carrera de Wendy Guevara. El programa contará con la participación de la famosa influencer junto a Marie Claire Harp y Abelito, bajo la producción de Rosa María Noguerón, reconocida por su trabajo en La casa de los famosos México.

Aunque la producción mantiene reservados varios detalles sobre la dinámica del formato y las celebridades invitadas, ya existe una fecha tentativa para su llegada a la pantalla.

De acuerdo con la información que ha trascendido, Estrellas al cubo tendría previsto estrenarse en enero de 2027, por lo que actualmente se encuentra en plena etapa de producción.