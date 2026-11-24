Desde siempre Wendy Guevara ha sido muy discreta con sus relaciones y amistades, como fue el caso de Marlon Colmenarez, modelo al que supuestamente ‘la Perdida’ mantuvo en el pasado, y con el que ahora tiene una muy mala relación tras los dimes y diretes entre ambos.

Ahora, ha trascendido que la conductora estaría estrenando romance, o al menos estaría saliendo con una persona muy especial, ¿de quién se trata? Aquí te lo revelamos.

Wendy Guevara / Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent

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¿Qué dijo Nicola Porcella del nuevo romance de Wendy Guevara?

En su más reciente visita al programa de Montse y Joe, Nicola Porcella le empezó a echar carrilla a Wendy Guevara, asegurando que la influencer últimamente estaba muy feliz pues la persona con la que está saliendo se está portando como todo un caballero, pues le abre la puerta del auto e incluso, paga las salidas que tienen.

‘La Perdidia’ solo escuchaba lo que su entrañable amigo decía, mientras se reía nerviosamente hasta que le puso un alto cuando él le preguntó si quería que dijera el nombre del afortunado, asegurando que solo sale con amigos, y que sus ‘ligues’ están en León, Guanajuato, no en la Ciudad de México.

“El que duerme contigo es él, ¿quieres qué diga nombres?”, le preguntó Nicola mientras Wendy muy segura le contestó: “Como quieras, si quieres ahorita yo platico también de tu chava, como tú quieras porque ayer nos la pasamos espectacular y ella me cae bien”. Finalmente los amigos hicieron una promesa con el dedo y terminaron el tema para dejar de balconearse el uno al otro.

Nicola quiso balconear a Wendy Guevara y acabó con la cola entre las patas. #MontseYJoe, #LoMejorDeUnicable, #RC, #S https://t.co/5S0eaS0ruL — Unicable (@UnicableOficial) November 22, 2026

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¿Quién es el presunto novio de Wendy Guevara? Las pruebas lo revelan

Aunque ni Wendy ni Nicola dieron más detalles respecto a la identidad del galán de la conductora, en redes sociales hay una teoría que ha ganado cada vez más fuerza, poniendo en el ojo del huracán al bailarín mexicano Lalo Oconner, quien podría ser el galán de la querida influencer.

Las especulaciones aumentaron luego de que la influencer agradeciera públicamente un regalo hecho por el bailarín, además de que se han visto cercanos en citas casuales a cenar, fotografías que por cierto, son subidas a las redes de Wendy Guevara y compartidas por Lalo Oconner.

Como si no fuera suficiente, la ganadora de la temporada 1 de ‘La casa de los famosos México’ también reveló cómo era su tipo de hombre ideal, asegurando que los chicos con físico de bailarín o stripper son su debilidad, ¿será que este arroz ya se coció?

Wendy Guevara y Lalo Oconner / Captura de pantalla

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¿Quién es Lalo Oconner, supuesto interés amoroso de Wendy Guevara?

Eduardo Martínez, mejor conocido como Lalo Oconner es un bailarín y modelo fitness que se ha vuelto muy popular en redes sociales. Se sabe que en el pasado además de formar parte del equipo de animación de los Toros de Tijuana, también se desempeñaba como stripper, aunque prefirió poner en pausa esta parte de su profesión cuando empezó a andar con la también Kim Shantal.

Desafortunadamente la relación de ambos no prosperó luego de la entrada de Kim Shantal a la primera temporada de ‘La mansión VIP’, reality en el que se encontró con su exnovio, el influencer ‘Suavecito’. Shantal compartió que su noviazgo ya estaba desgastado y que el bailarín era celoso.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre la supuesta relación entre Wendy Guevara y Lalo Oconner, ni mucho menos sobre la chica con la que está saliendo Nicola Pocella, ¿se tratará de Gema Garoa? Sin duda es un misterio.