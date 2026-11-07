Wendy Guevara revela que Nicola Porcella le pidió parte del premio de LCDLFM: “me querían hacer pen***"

Últimamente Nicola Porcella ha estado en el ojo del huracán debido a su polémica con Brianda Deyanara y los dimes y diretes que se suscitaron alrededor de ellos, sin embargo, nadie estaba preparado para la bomba que Wendy Guevara estaba a punto de lanzar en contra del peruano en el pódcast ‘Cómplices del desmadre’. ¿Qué dijo que sorprendió a más de uno? Te lo revelamos.

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Wendy Guevara / Mezcalent

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el premio que ganó en ‘La casa de los famosos México’?

En las últimas horas ha estado circulando un clip correspondiente al último episodio del pódcast ‘Cómplices del desmadre’ de Wendy Guevara y Nicola Porcella, mismo en el que estuvo como invitada Gema Garoa.

Y, sin duda, lo que está llamando la atención es la revelación que hizo ‘la Perdida’, asegurando que una vez terminado el reality, el peruano le pidió que le diera parte del premio que ganó en ‘La casa de los famosos México’. Según sus dichos, Porcella quería 1 millón de los 4 millones de pesos del premio.

“Ya ves como me querías quitar un millón. No, yo no te debo pend****. Ustedes me querían hacer pend*** y sabían muy dentro de ustedes que yo iba a ganar y ‘hay que repartirnos el premio uno y uno’. Luego todavía el perro [Nicola] me lo pidió saliendo”. Wendy Guevara

Wendy Guevara y Nicola Porcella / Instagram: @soywendyguevaraoficial

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¿Nicola Porcella quería parte del premio que Wendy Guevara ganó en ‘LCDLFM’? Esto reveló

Sorprendentemente mientras Wendy revelaba su verdad, Nicola Porcella no desmintió nada, sino que al contrario, aseguró que en efecto sí estaba interesado en que su amiga le diera 1 millón de pesos, incluso asegurando que, como no le soltó el dinero en aquel momento, era una deuda que tenían pendiente: “me debes todavía”, dijo el peruano.

Gema Garoa, quien se encontraba como invitada en el pódcast escuchó atenta la historia de la ganadora de la primera ‘Casa’, y lanzó un comentario insinuando que se le hacía extraño que Nicola le exigiera dinero del premio si se había aprovechado de su popularidad: “después de que se colgó de ti toda la casa”.

No había visto esta parte 🤭. Alguien sabe si es cierto que borraron algunas partes de youtube? 👀🤔 https://t.co/bC7vYXxFiU — Maremoto (@Terremotodemar) November 4, 2026

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¿Por qué el Team inferno se quería repartir el premio de la T1 de ‘La casa de los famosos México’?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara hizo una gran mancuerna con el resto de sus compañeros, incluidos Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Nicola Porcella, con quienes se creó el famoso ‘Team Infierno’.

Debido a su popularidad y a todo lo que lograron en la competencia, hicieron un pacto que involucraba a los cuatro finalistas, y en el que aseguraban repartirían los 4 millones de pesos del premio en partes iguales, es decir, 1 millón para cada uno. Finalmente no pudieron llevarlo a cabo, pues Wendy tomó la decisión de quedarse con su premio.

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