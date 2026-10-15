¿Se acabó la era dorada de las Perdidas? Wendy Guevara aclara por qué no fue al Upfront: “prefiero estar tranquila”

Luego de la participación de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’, una de las más “embarradas” ha sido Wendy Guevara, pues incluso se especuló que desde Televisa había sido regañada debido a la inconformidad de sus amigas por el tercer lugar de ‘la Licenciada’.

Ahora nuevamente se vuelven a encender las alarmas tras la ausencia de la influencer en uno de los eventos más importantes de la televisora, ¿qué está pasando? Aquí te contamos.

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Wendy Guevara / Foto: Redes sociales

Altos mandos de la televisora, ¿inconformes con Wendy Guevara?

Según contó la periodista de espectáculos Analu Salazar, desde Televisa y Endemol, presuntamente le habrían puesto una regañiza a Wendy Guevara por todas las declaraciones de Paola Suárez y Evelyn ‘la Mamita’ Hernández, quienes en más de una ocasión pusieron en duda la veracidad de los resultados en el reality, situación que se puso aún más tensa con el tercer lugar de Karina Torres.

De acuerdo a los dichos de Salazar, una fuente le reveló el tenso momento que vivió Guevara a causa de sus amigas:

“Entonces, a mí lo que me contaron es que la cosa se puso muy delicada, porque le dijeron a Wendy: ‘Tus amigas están hablando y diciendo cosas que nada que ver, nos están metiendo en problemas y en entredichos con la gente, entonces nosotros, no podemos, pues no podemos permitirlo. Háblense para que le bajen, para que le bajen ya a todo esto’”. Analu Salazar

Debido a las declaraciones de la periodista, muchos especularon sobre la continuidad de Wendy Guevara en la televisora, y un posible castigo que habría empezado al no invitarla a uno de los eventos más importantes de Televisa, el upfront.

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Wendy Guevara es una de las personalidades más queridas de internet / Redes Sociales

¿Por qué Wendy Guevara no asistió al Upfront anual?

Ante su notable ausencia en el upfront de Televisa, Wendy Guevara fue cuestionada por sus seguidores, quienes en su más reciente live le preguntaron si no la habían invitado o qué había pasado, pues los años anteriores ella había sido una de las personalices más esperadas de la noche:

“Miren, yo preferí estar estos días aquí en León porque me voy a quedar todo noviembre en Televisa, me quedo todo noviembre en Televisa jotas, un mes completito trabajando en Televisa, y la verdad yo prefiero venir a mi casa, venir ver a mi familia, estar tranquila” Wendy Guevara

A pesar de su aclaración, en los comentarios de redes sociales los internautas pusieron en duda sus razones:



“Más bien no la “invitaron” por que les quieren dar foco a la ‘ganadora’ de la 4ta temporada de LCDLF porque ya ven que no le hacen caso”

“Era más fácil decir que no fue requerida. El evento no duraba una semana, sino unas horas, y podría haber viajado a León a la mañana siguiente”

“Pues que otra cosa le queda decir ni modo que diga que no la invitaron este año, al igual que al Porcella ya no son cartas fuertes de Televisa”

¿Por qué Wendy no fue al UpFront? Porque quería estar en su casa tranquila — estará todo el mes de Noviembre trabajando en Televisa https://t.co/Q3uC4d4kyo — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) October 15, 2026

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Wendy Guevara, ¿la única ausente en el upfront?

‘La Perdida’ mayor no fue la única gran ausente del magno evento de la televisora, pues otra cara icónica del canal no se presentó por andar en el país vecino: Galilea Montijo.

A pesar de se una de las caras principales del canal, la conductora decidió tomarse una pausa de sus compromisos laborales para irse de vacaciones a Estados Unidos con su novio, el modelo Isaac Moreno.

Sin duda este 2026 pinta para seguir siendo un año lleno de polémicas para Wendy Guevara, pues ahora incluso ha sido señalada de tenerle envidia a Karina Torres, y no querer que ganara ‘LCDLFM’, ¿será verdad?