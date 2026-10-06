Ramsés Vidente exhibiría a Wendy Guevara, ¿fue doble cara con Karina en LCDLFM? “No quiere... otra chica trans”

La final de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido verdaderamente polémica, pues además del supuesto fraude que le dio el gane a Mariana, ahora al parecer la envidia fue un acompañante de una de las favoritas: Karina Torres.

Ramsés Vidente comparte sus impresiones y revela un inesperado giro en esta historia, ¿Wendy vs Karina? Aquí te contamos lo que dijo.

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Ramsés Vidente / FB: RamsésVidente El Vidente de las Estrellas

Ramsés Vidente arremete en contra de Wendy Guevara, ¿Karina rodeada de envidia?

A través de una transmisión en vivo, el vidente de las estrellas, compartió que su lectura de cartas le revelaba que había trampa en la final de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su opinión sobre Wendy Guevara y Karina Torres.

Ramsés compartió su opinión sobre las declaraciones de Wendy, en las que aseguraba había hablado con Karina antes de su entrada a ‘La casa’ para decirle que no la iba a poder apoyar porque ella trabajaba en el programa y no podía poner en riesgo su fuente de ingresos.

Ante estas declaraciones, Ramsés Vidente mostró un video en el que Wendy hablaba de que había terminado su exclusividad de Televisa, por lo que estaba abierta a hacer más proyectos.

Ramsés aseguró que le parecía muy raro que ‘la Perdida’ no pudiera ni tirarle buena vibra a su amiga, cuando en su momento sí hablaba bien de Aldo de Nigris, Masad Altamimi e incluso Aarón Mercury:

“Hoy si veo una doble cara de Wendy, porque Wendy no quiere que haya otra chica trans que figure en Televisa, eso se ve y se demuestra con tus declaraciones [Wendy]...No quieras dejar que figure otra chica trans, y Karina tiene mucho potencial” Ramsés Vidente

El vidente que también colabora con Televisa, aseguró que la empresa les da libertad de expresarse, por lo que no entiende el proceder de Wendy Guevara.

¡FRAUDE EN LA CASA DE LOS FAMOSOS! 😱 ¿TODO ESTABA ARREGLADO? https://t.co/RoftKp9fvM — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) October 6, 2026

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¿Wendy Guevara no quería que Karina Torres ganara ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunas semanas se hizo viral la publicación del usuario @FireFireFire03 en X, pues en esta, revelaba que ni la productora Rosa María Noguerón, ni Paly Alonso, showrunner y productor creativo presuntamente querían que Karina Torres apagara las luces de ‘La casa’.

Wendy Guevara / Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent

Sin embargo, lo que llama la atención de su publicación, después de conocer los dichos de Ramsés Vidente, es que se menciona que tampoco Wendy quería que su historia se repitiera con su amiga.

Por ahí dicen que ni Paly Alonso ni Rosa Maria, ni mucho menos Wendy quieren que gane Karina y que probablemente salga está o la próxima semana... Esto para impulsar a una nueva ganadora que quieren que sea una Cisgenero X @FireFireFire03

Aunque el usuario no dio más detalles sobre su fuente o las razones por las que ‘la Perdida’ no querría que Karina Torres se quedara con el primer lugar, llaman mucho la atención sus declaraciones.

Wendy Guevara / Redes sociales

Es importante aclarar que los dichos de Ramsés Vidente y la misma publicación de X son solo especulaciones, y que en público, tanto Wendy Guevara como Karina Torres, al parecer llevan una excelente relación en la que el apoyo mutuo es la base.

Por ahí dicen que ni Paly Alonso ni Rosa Maria, ni mucho menos Wendy quieren que gane Karina y que probablemente salga está o la próxima semana... Esto para impulsar a una nueva ganadora que quieren que sea una Cisgenero Osea estaría entre Mariana y Gema Le voy más a Mariana pero Gema es 100% chica televisa entonces no sé, no sé 🤔🤔🤔 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx — C M E (@FireFireFire03) September 16, 2026

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Wendy Guevara reacciona al tercer lugar de Karina Torres en LCDLFM

Luego de haber terminado la última gala de ‘LCDLFM’, Wendy Guevara fue cuestionada sobre el tercer lugar de Karina Torres, y visiblemente conmovida, ella aseguró que esperaba que ‘la Licenciada’ repitiera su historia.

“Yo me esperaba, obviamente les voy a ser sincera desde el fondo de mi corazón, ustedes saben que ella es mi hermana y yo dije ‘ay, nos llevamos la corona’, muy dentro de mí, ahora lo pudo expresar porque ahora pues ya terminó el reality, ya terminó el juego” Wendy Guevara

‘La Perdida’ aseguró además que ella sabía que las oportunidades de trabajo para Karina Torres iban a llover a partir de ahora, por lo que en realidad no estaba preocupada por el resultado de ‘LCDLFM’ que ella en su momento, ganó.