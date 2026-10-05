Wendy Guevara culpa al público de ‘La casa de los famosos México’ por el tercer lugar de Karina Torres: VIDEO

El tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ generó mucho revuelo en redes sociales. Muchos usuarios consideran que fue “fraude” y que la influencer realmente merecía ganar el proyecto o, al menos, quedar en segundo lugar.

Entre las reacciones por esta situación se encuentra la de Wendy Guevara, quien fungió como conductora de las pre y postgalas del reality. ‘La Perdida’ explotó contra el público del reality. Te contamos lo que dijo.

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Wendy Guevara es gran amiga de Karina Torres / Redes sociales

¿El tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un fraude?

Para gran parte del público, el triunfo de Mariana y el tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ fueron orquestados por la propia producción del reality. Incluso se han lanzado teorías que lo confirmarían.

Desde hace varias semanas, ya se venía especulando que, presuntamente, Mariana pactó obtener el primer lugar. Algunos suponen que a cambio de “repartir el premio” y otros porque la producción la consideraba “perfecta” para este papel.

Lo que ha reforzado los rumores han sido las declaraciones de Paola Suárez, gran amiga de Karina. La creadora de contenido puso sobre la mesa la supuesta existencia de un contrato que pactaba que, presuntamente, la cantante ganaría el show, mientras que Torres obtendría el segundo lugar.

“Yo ya sabía, wey, yo ya sabía, pero Karina me había dicho que, según, le iban a dar el segundo lugar; a mí, Karina me dijo: o sea, ¿qué no mam…, el tercero? O sea no, no mam…”, expresó durante una transmisión en vivo.

Si bien otros exparticipantes de esta edición del concurso no han mencionado nada sobre un presunto fraude, han reconocido que se sorprendieron con los resultados. Y es que esperaban que Karina fuera la ganadora o, al menos, quedara en segundo lugar.

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Karina Torres gana el tercer lugar de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Wendy Guevara reacciona al tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’

En un encuentro con la prensa, Wendy Guevara fue cuestionada sobre el tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’. Empezó diciendo que comprende el enojo de los fans por esta situación.

También explicó que no pudo apoyar a Karina como hubiera querido por su trabajo como conductora en las pre y postgalas del proyecto, pero que su “corazón” siempre estuvo con ella y también se siente un poco triste de que no haya ganado.

No obstante, sugirió que no hubo fraude como mucho se especula. Incluso culpó al público por el resultado, resaltando que debieron votar en el reality y no en las encuestas que se hacían en redes sociales.

Wendy Guevara “Yo esperaba…: ‘Ay, nos llevamos la corona’. Ahora lo puedo expresar porque ya terminó el juego, pero bueno, las cosas pasan. Yo sé que a mi amiga le va a ir súper bien… Dentro del reality, yo lo dije, en vez de que vayan y voten en una encuesta, pues si todo esto es tan así, pues vayan y mejor vayan a votar al lugar donde es”.

Reiteró el gran amor que siente por Torres y sostuvo que esta última se encuentra muy tranquila con el puesto que obtuvo. Hasta resaltó que estaba más preocupada por la salud de su sobrino, quien hace unas semanas tuvo una crisis médica.

“Ahorita su prioridad es su sobrino. Ella me dijo: ‘Ay, hermana, dime de mi sobrino, ¿cómo está?’. Le dije: ‘Hermana, paso esto y esto’. Tuvieron que decirle y así. Me dijo: ‘Ay sí, gorda’. Le dije: ‘No te preocupes’. Obviamente la producción ya dijo: ‘No te preocupes, mañana vas (a la conferencia de prensa) y te soltamos para que vayas a León’”, puntualizó.

¿Qué opina Wendy Guevara sobre el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante la conversación, Wendy Guevara fue cuestionada sobre las especulaciones de que Mariana ganó ‘La casa de los famosos México 2026’ por decisión de la producción, pues querían que una “mujer biológica” se llevara el premio. La influencer dijo no estar al tanto de eso, pero que se sentía feliz por el triunfo de la cantante.

“A mí me encanta. Toda mi vida lo he dicho y mucha gente me ha atacado por eso. Yo no me considero una mujer biológica. Yo sé lo que soy; una chica trans. Ese tipo de comentarios no me hacen sentir mal”, sentenció.

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