¿Karina Torres confirma fraude en ‘LCDLFM 2026’? Reacciona a su tercer lugar y Yahir la respalda: VIDEO

Mucho se ha dicho sobre la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Gran parte del público cree que hubo fraude. Esto se debe al triunfo de Mariana y al tercer lugar de Karina Torres. Durante la reciente conferencia de prensa con los finalistas y la ganadora, se puso sobre la mesa este tema. Karina fue tajante en su respuesta y Yahir no dudó en respaldarla. ¿Qué dijeron? Te contamos los detalles.

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Karina Torres quedó en tercer lugar de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué se dice que el tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un “fraude”?

Semanas antes de la final, empezó a circular la versión de que la producción supuestamente decidió que Mariana sería la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’. Se dijo que, presuntamente, se consideraba que la cantante cumplía con el “perfil perfecto” para este papel.

Cuando se dio a conocer que la exintegrante de OV7 obtuvo el primer lugar y que Karina Torres quedó en tercer lugar, los internautas aseguraron que todo había sido fraude. La teoría cobró fuerza tras las declaraciones de Paola Suárez, gran amiga de Karina.

Suárez usó sus redes sociales para quejarse de la producción y hasta habló de un supuesto contrato: “¿Me vas a decir que la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ fue Mariana y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado para volver a entrar a la casa y que sea finalista y que sea ganadora de ‘La casa de los famosos’?”, expresó en Instagram,

Por si esto fuera poco, también hizo una transmisión en vivo sugiriendo que, presuntamente, ya estaba pactado que Karina quedara en segundo lugar.

“Karina me había dicho que le iban a dar el segundo lugar. ¿El tercero? No ma… A mí me contaron que Mariana ganó porque firmó contrato. De que le quieran levantar el pu… rating a una persona que ya murió. Murió su carrera y se la vuelven a levantar” Paola Suárez

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Paola Suárez cree que el tercer lugar de Karina Torres fue fraude / Redes sociales

Karina Torres habla de su tercer lugar en ‘La casa de los famosos México 2026’

Este lunes 5 de octubre, los finalistas y la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’ concedieron una conferencia de prensa, en la cual estuvo presente TVNotas. Durante el evento, los reporteros le preguntaron a Karina Torres sobre los rumores de que su tercer lugar fue un fraude y que realmente merecía ganar el reality.

La influencer resaltó que aún no tenía acceso a su celular. Si bien admitió entender la molestia de sus fans, principalmente de Paola Suárez, al saber que no ganó el show, aseguró estar feliz con su puesto y con la experiencia que le dejó su participación.

Karina Torres “Estoy muy satisfecha. Espero que la gente también esté satisfecha con la participación que tuve… Mis comadres, ya nos conocen, la gente que nos sigue en redes sociales. Somos, de repente, muy explícitas y nos encanta expresar lo que pensamos. Yo creo que, por el momento, la euforia o la adrenalina…No estoy muy informada de eso… Con respecto al tercer lugar, yo estoy muy contenta. Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”.

Aseguró que “valoraba” todo el apoyo que le dio su gente. Incluso dijo estar muy contenta con el triunfo de Mariana y la posición en la que quedó el resto de sus compañeros: “Cada quien tiene el lugar que se merece. En lo personal, satisfecha, emocionada… siento que nos va a ir muy bien”, puntualizó.

¿Yahir quedó conforme con haber obtenido el sexto lugar en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Al igual que Karina Torres, Yahir dijo estar contento con su sexto lugar en ‘La casa de los famosos México’. Si bien dijo estar consciente de que mucha gente consideró fraude su salida del reality, el cantante dejó ver que todo había sido transparente y que está satisfecho con su participación en el show.

“Yo creo que pueden pasar muchos factores en una cuestión de votación; puede ser confianza, puede ser dividir votos, etc. Pero, para mí, lo importante era que el juego concluyera de una gran manera. Para mí, ese sexto lugar, que me sabe a primero en estos momentos por todo lo que estoy viendo…es un gane tremendo. Estoy agradecido con el proyecto por todo lo que me dio”. Yahir

Por otra parte, Rosa María Noguerón, productora del proyecto, reiteró que no hubo ninguna clase de fraude. Sostuvo que las votaciones se calcularon mediante un “sistema internacional” y que no tendría lógica que la producción quisiera “mover los hilos desde un escritorio”. También aseguró que el público siempre ha tenido la “última palabra” en el reality.

Pese a las declaraciones de los finalistas y de la propia María, muchos siguen afirmando que hubo fraude. Incluso han opinado que esta temporada fue la “peor”, por lo que algunos están en desacuerdo con que se realice otra edición en 2027.

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