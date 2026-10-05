Eduin Caz y el Gerry explotan al saber que Ese Pérez no ganó La casa de los famosos México 2026: “fraude”

La final de La casa de los famosos México 2026 dejó celebraciones, lágrimas y mucha polémica. Aunque Mariana se convirtió en la ganadora del reality, una parte de la conversación en redes se centró en Ese Pérez, quien terminó en cuarto lugar pese al apoyo que recibió durante toda la temporada.

Entre los más molestos estuvieron Eduin Caz y el influencer lagunero el Gerry, quienes no ocultaron su sorpresa al conocer la posición final del creador de contenido. Sus reacciones rápidamente se viralizaron y desataron un intenso debate entre los seguidores del programa.

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Eduin Caz salió en defensa de Ese Pérez tras ser enviado al Exilio de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué lugar ocupó Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez terminó en el cuarto lugar de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, justo detrás de Karina Torres, que quedó tercera. Se quedó a un paso del podio tras 10 semanas de encierro y de mucho apoyo en redes.

Según lo que compartió Galilea Montijo en la última gala, el orden final fue así: la exintegrante de OV7 en primer lugar, Memo Schutz segundo y Karina Torres tercera. Después llegaron Ese Pérez, Gema Garoa, Yahir y Ernesto Laguardia.

Wendy Guevara reveló en la postgala que la diferencia de votos entre Karina Torres y Memo Schutz habría sido menor a 100 mil. Una cifra tan cerrada alimentó las dudas entre quienes esperaban otro resultado.

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Final de La casa de los famosos México 2026 / Luis Pérez

¿Por qué Eduin Caz dijo que hubo fraude tras la eliminación de Ese Pérez de La casa de los famosos México 2026?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme y amigo cercano de Ese Pérez, reaccionó en caliente en sus historias de Instagram. Minutos antes, al parecer, había soltado una primera reacción por la salida de su amigo:

“Naaaaaa creeeoooo. Que fraude”. Eduin Caz

Luego volvió a la carga con otro mensaje: “No puedo creerlo, que mierda, que fraude. No entiendo, la neta”. Eduin no arremetió contra ninguno de los finalistas, pero sí dejó ver su incredulidad por el lugar en el que quedó su amigo.

La reacción no fue la de un simple espectador. Eduin apoyó públicamente a Ese Pérez durante todo el reality e incluso le llevó una serenata el día de su cumpleaños, cuando estaba en El Exilio de La casa de los famosos México. La amistad viene de tiempo atrás y, según se sabe, habría surgido cuando Ese Pérez lo etiquetó en una publicación y al cantante le gustó el contenido.

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¿Quién es el Gerry y por qué golpeó su televisión al saber que no ganó Ese Pérez La casa de los famosos México 2026?

El Gerry, influencer y cantante lagunero, exintegrante de “Los Navarrete show”, se volvió viral por un video en el que le da un fuerte puñetazo a su televisión. Mientras veía la gala, lanzó además insultos contra la televisora.

El Gerry "¿Cómo va a tener más apoyo el Memo? No tiene ni seguidores a la ver$%, ni de seguidores subió; es un fraude, apá, nomás lo utilizaron para que subiera el rating (a Ese Pérez)”.

Las personas que estaban con él quedaron impactadas. Su reacción se volvió un reflejo del malestar que, según se vio en redes, sintieron miles de seguidores del participante.

Reacción de Gerry, amigo de Heces Perez. Finísimas personas por cierto 😅 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/R4lhNEZVqZ — LivSinContexto (@OopsItsLiv) October 5, 2026

¿Cuántos seguidores ganó Ese Pérez durante La casa de los famosos México 2026?

Aunque Ese Pérez protagonizó varias polémicas dentro del reality, incluida su confrontación con Masad Altamimi, quien lo señaló junto a Gema Garoa de ser “sucios y groseros”, el influencer logró conectar con una gran parte de la audiencia. Prueba de ello es que durante su paso por La casa de los famosos México 2026 sumó aproximadamente 300 mil seguidores en TikTok y 400 mil en Instagram, consolidándose como uno de los habitantes con mayor crecimiento en redes sociales.

TikTok: Pasó de 5.1 millones a 5.4 millones de seguidores.

Pasó de 5.1 millones a de seguidores. Instagram: Pasó de 1.5 millones a 1.9 millones de seguidores