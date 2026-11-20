Luego de terminar ‘La casa de los famosos México’ temporada 4, sin duda las que no han dejado de dar de que hablar son Gema Garoa y Mariana, pues incluso la actriz aseguró que no le daría más foco a la cantante y que dejaría de hablar de ella.

Ahora nuevamente los dimes y diretes empezaron entre ellas, luego de que Mariana hiciera comentarios de burla respecto a la conducción de Gema Garoa en ¡Cuéntamelo Ya!, ¿qué le mandó a decir? Te lo revelamos.

Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

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¿Por qué están peleadas Gema Garoa y Mariana tras ‘LCDLFM’?

Gema Garoa y Mariana protagonizaron una de las enemistades más marcadas de ‘La casa de los famosos México 2026’, y eso se debió principalmente al choque de personalidades de ambas.

Mientras que para Mariana la actriz era “manipuladora”, o al menos así la llamó durante una dinámica, para Gema el regreso “inesperado” de la cantante fue injusto, y desde ahí no dejó de criticarla y de burlarse de su manera de vestir, pues para ella la exOV7 solo usaba vestidos “nacos”.

¿Mariana y Gema Garoa enemistadas?

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¿Qué dijo Mariana sobre la conducción de Gema Garoa en ¡Cuéntamelo Ya!?

Aunque parecía que los dimes y diretes entre ellas ya habían terminado, la polémica se volvió a encender luego de que Mariana reaccionara a la manera en la que Gema Garoa condujo en el programa de espectáculos ¡Cuéntamelo Ya!, lanzando uno que otro comentario en contra de la actriz.

En el clip que ya se está haciendo viral se ve a Mariana burlarse de Garoa asegurando que conducir no es una tarea sencilla, e incluso menciona que ella siempre que tiene la oportunidad de realizar dicho trabajo se cuida de no pasar vergüenzas.

“Es que conducir no es fácil Gema, hay que prepararse un poquito, o sea yo me cuido mucho de no salir y hacer el oso, si quisieras conducir tu casa es Televisa ¿no? Te dicen reina de las novelas pero con mucho respeto, creo que no has hecho ni siquiera un protagónico” Mariana

Mariana además le aconsejó que pidiera clases de conducción a la televisora y que se evitara pasar vergüenzas: “pídelas [las clases] no hagas el oso y eso es por tu carrera ¿eh? No por la mía, creo que lo podrías hacer muy bien pero prepárate”.

¡El odio no está en mi corazón se los juro! Pero el nivel de coraje que le tengo a esta señora POR CÍNICA, MITÓMANA, RIDÍCULA Y MALA PERSONA… Se los juro QUE NO ES NORMAL… Al chile iré a terapia… ¡TE DETESTO @soymarianaochoa! Eres de lo peor en el medio. @garoagema https://t.co/nu7Rc4J5GY — San Martincito De Porres (@SanMartincito10) November 20, 2026

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¿Gema Garoa bloqueó a Mariana en redes sociales?

Mientras la cantante continuaba con su crítica al trabajo de conducción de Gema Garoa, se le ocurrió que era buena idea que ella personalmente le podría decir a la actriz que se preparara, por lo cual, tomó su celular y entró a Instagram para mandarle un mensaje directo, ¿cuál fue la sorpresa? Que el perfil de Garoa no aparecía por ningún lado.

“Oigan, es más, me gustaría mandarle un mensaje dándole este consejo (…) ¿por qué no me aparece chicos?” dice Mariana, mientras alguien de su equipo le pide el celular, lo revisa y regresa con una inesperada respuesta “te tiene bloqueada Mariana”.

Visiblemente sorprendida, Mariana remató diciendo: “Híjole Gema ¿eh? No quiero decir nada muy malo pero pues ¿quién tiene un problema conmigo? Porque yo dije que lo de ‘La casa de los famosos’ se quedaba en ‘La casa de los famosos’” aseguró la cantante.

En las últimas semanas esta no ha sido la única polémica entre ellas, pues hace no mucho la exOV7 contó que se le había perdido un anillo en ‘LCDLFM’, ¿Mariana culpó a Gema Garoa? Sin duda los dimes y diretes entre ellas están lejos de terminar.