Gema Garoa ¿HARTA de hablar de Karina Torres? Rompe el silencio sobre su supuesto distanciamiento: “No le crean”

Mucho se ha hablado últimamente sobre un distanciamiento de Gema Garoa con Karina Torres, después de ser amigas muy cercanas en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Ahora, a casi un mes de que terminó el reality, la relación entre ambas sigue siendo tema de conversación y la prensa busca conocer la perspectiva de cada una y saber si realmente existe una ruptura entre ellas.

Al respecto, Gema Garoa ya habló públicamente sobre Karina y su respuesta fue sorpresiva. ¿Qué dijo?

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Gema Garoa y Karina Torres / Redes sociales

¿Por qué Gema Garoa y Karina Torres se distanciaron durante La casa de los famosos México 2026?

El distanciamiento entre Gema Garoa y Karina Torres habría comenzado por diferencias que surgieron durante su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

La ruptura de su alianza comenzó durante una subasta por la inmunidad en la que Gema Garoa ofreció el 100% del presupuesto a cambio de ese beneficio. La decisión provocó molestia entre los habitantes, pues significaba que se quedarían sin dinero para comprar comida.

Karina Torres fue una de las más inconformes y encaró a Gema por considerar que había pensado únicamente en su beneficio.

La polémica se intensificó luego de que Karina revelara que vio imágenes en las que Gema y Ese Pérez hablaban de ella a sus espaldas, a pesar de que los tres mantenían una alianza.

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Gema Garoa y Karina Torres

¿Karina Torres confirmó que ya no tiene una amistad con Gema Garoa y Ese Pérez?

Recientemente, Karina Torres confirmó que actualmente no considera que exista una amistad cercana con Gema Garoa y Ese Pérez, aunque aclaró que todavía mantiene comunicación con sus excompañeros del reality.

Durante una transmisión en vivo, la influencer explicó que después de salir del reality, comenzó a ver videos en los que Gema y Ese hablaban de ella a sus espaldas, pese a que dentro de la casa habían formado una alianza y parecía ser una fuerte amistad. Esto la llevó a cuestionar la cercanía que creía tener con ellos.

Karina también señaló que no se arrepiente de cómo reaccionó durante la competencia, pues considera que sus emociones y su comportamiento fueron genuinos, incluso cuando decidió enfrentarse a sus propios aliados.

“Accioné como sentía que tenía que accionar imprudente o con prudencia, teniendo la razón o no teniendo la razón, obviamente actué así porque era parte del juego (…) Estoy contenta porque entregué todo lo que pude, lo hice con ellos, no me arrepiento de la amistad ni me arrepiento de haberme puesto bien pe**a cuando vendieron el presupuesto” Karina Torres

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Karina Torres / Redes Sociales

¿Gema Garoa negó el distanciamiento con Karina Torres? Esto dijo sobre su amistad

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Gema fue cuestionada sobre las declaraciones de Karina, quien contó que había visto videos en los que sus excompañeros hablaban de ella a sus espaldas y que, por esta razón, había decidido tomar cierta distancia de ellos.

En respuesta, Gema puso en duda las versiones que circulan sobre una supuesta ruptura de su amistad con Karina y aseguró que ambas siguen en contacto. Incluso, adelantó que están preparando una colaboración junto a otros de sus excompañeros del reality.

La influencer mencionó que Aldo Rendón, Karina Torres, Ese Pérez y ella participaron en un proyecto con temática de Halloween que está próximo a estrenarse. Con ello, Gema dejó ver que, desde su perspectiva, no existe una enemistad ni una rivalidad entre ellos, pese a los rumores que han surgido después del programa.

“Acabo de hablar con Karina ahorita. No sé por qué la gente inventa tanto; no sé por qué hablan sin tener seguridad, porque eso está muy mal. De hecho Karina va a colaborar en lo que vamos a hacer Ese Pérez y yo de ‘Amar te duele’ (...) Sí, vamos a ir a la Fórmula uno y todo para que no anden inventando cosas. No le crean a toda la gente lo que dice” Gema Garoa

Con estas nuevas declaraciones, podría existir la posibilidad de un nuevo acercamiento de ‘las Hienas’, como se hicieron llamar en el reality, pese a que Karina vio los videos en donde Gema y Ese Pérez hablaban de ella.

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