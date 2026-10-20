Karina Torres revela que vio videos en los que hablan mal de ella en LCDLFM “me quedé fría” ¿contra Ese y Gema?

Cada día que pasa, una nueva polémica de ‘La casa de los famosos’ que se destapa, como la reciente disculpa de Paolita Suárez a Mariana por sus dichos tras su triunfo.

Ahora es turno de Karina Torres de hablar de un tema que todos esperaban, la supuesta traición de sus amigos, Gema Garoa y Ese Pérez, ¿qué dijo? Te lo revelamos.

Lee también: Ese Pérez y Gema Garoa se presentan con Grupo firme y, ¿opacaron a Mariana en concierto? “La otra en su karaoke”

Ese Pérez no ve a Karina Torres en la final / Redes Sociales

¿Karina Torres dolida con Ese Pérez y Gema Garoa?

En una reciente transmisión en vivo, el tercer lugar de ‘LCDLFM’, Karina Torres fue cuestionada sobre el comportamiento de sus supuestos amigos de reality, Gema Garoa y Ese Pérez: “¿Ya viste como el Ese y la Gema hablaban mal de ti?”

Visiblemente decepcionada, ‘la Perdida’ aseguró que ella no sabía nada y que no quería opinar “Ay yo no sé, no quiero hablar”, dijo. Sin embargo, más adelante la influencer lanzó uno que otro comentario con el que daba a entender que no esperaba ese comportamiento de personas que se decían sus amigos:

“Mira hermana, sí quiero, es que ayer vi un video donde estaban comentando unas cosas de mí y la verdad si quisiera hacer un video reaccionando… ayer vi un video muy todo que ver, que me quedé fría y dije ‘wey, o sea, eso es lo que pensaban y yo estando ahí junto ¿no?’” Karina Torres

Me duele el corazón que Karin ya se enteró de lo mierdas que fueron Gema y Heces 😭 La neta no te merecían Karina, esa gente no merece ni un minuto de tu tiempo… #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/jDHFQCiSaG — Joy Alegra (@JoyRoseCo) October 17, 2026

Lee también: ¿Los más poderosísimos de ‘LCDLFM’? Ese Pérez asegura que llegará a la final con Gema Garoa, ¿fraude?

Karina Torres, ¿decidida a dejar atrás ‘La casa de los famosos México’?

Aunque ‘la Licenciada’ se dijo interesada en hacer un live para reaccionar a diferentes clips de lo ocurrido durante el encierro, también aseguró que no quería darle foco a situaciones que ya pasaron.

“Entonces pues yo digo, aparte, ¿para qué le damos tanto, tanta importancia a cosas que ya pasaron? Pienso yo, ¿no?” Karina Torres

Es importante mencionar que durante su transmisión en vivo, Karina Torres no se dirigió en específico a Ese Pérez y Gema Garoa, sin embargo, debido a su respuesta y a las preguntas de la gente, muchos calculan que la pedrada sin duda va para ellos.

Lee también: ¿Ernesto Laguardia exhibe secretos de la producción en LCDLFM?: “algún día se los platicaré” ¿Hubo mano negra?

Gema Garoa y Ese Pérez son considerados los habitantes más tóxicos / Redes sociales

¿Qué comentarios hacían Ese Pérez y Gema Garoa sobre Karina Torres en ‘LCDLFM’?

Aunque parecían ser un cuarteto inseparable hasta antes de la salida de Aldo Rendón, lo cierto es que ‘las Hienas’, como se les conocía al grupo de Ese, Gema, Karina y Aldo, lanzaron uno que otro comentario bastante desafortunado sobre Karina, específicamente la actriz y el influencer.

Uno de los más recordados fue cuando a días de la final, Ese Pérez se refirió a Karina Torres como hombre, siendo que ella es una mujer trans y se identifica como tal. Por supuesto, dichos comentarios provocaron una ola de criticas en contra del influencer y de Gema Garoa, quien en lugar de detener la situación, se reía.