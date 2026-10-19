Ese Pérez y Gema Garoa se presentan con Grupo firme y, ¿opacaron a Mariana en concierto? “La otra en su karaoke”

Aunque el juego terminó oficialmente hace algunas semanas en ‘La casa de los famosos México’, temas como la pérdida de peso de Memo Schutz en la competencia siguen dando de qué hablar, y por supuesto, también la sonada enemistad entre Mariana, Gema Garoa y Ese Pérez.

Este último tema volvió a estar en boca de todos luego de que Garoa y Pérez, asistieran a un concierto de Grupo Firme, ¿qué pasó y qué tiene que ver Mariana? Aquí te lo revelamos.

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Ese Pérez y Gema Garoa estarían castigados, asegura Gabo Cuevas / Redes sociales

Gema Garoa y Ese Pérez reviven polémica con Mariana en concierto de Grupo firme

Este domingo 18 de octubre de 2026, Grupo Firme tuvo una presentación en el Palenque de la Feria de Pachuca, mismo en el que estuvieron presentes ‘los Mellizos’, Gema Garoa y Ese Pérez.

Ya en el concierto, el vocalista de la banda, Eduin Caz, los invitó al escenario para cantar con él la canción ‘Vulve’, asegurando que eran “ellos son los verdaderos ganadores de ‘La casa de los famosos’”, reafirmando su descontento con el resultado que dejó a su amigo Ese Pérez lejos del primer lugar.

Como era de esperarse, la presencia de los exhabitantes en el concierto de Grupo Firme provocaron las comparaciones con Mariana en su concierto en ‘La Maraka’, asegurando que lo que hizo la exOV7 estaba por debajo de la invitación que les hicieron a ‘los Mellizos’: “Gema triunfando, celebrando su primer millón, feliz en el escenario con Grupo firme y la otra sra en su karaoke chafa hablando de ella”, se lee en redes.

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Los Mellizos fueron invitados al escenario y les cantaron la canción que cantaban en LCDLFMX #GemaGaroa #EsePerez #Grupofirme https://t.co/vEqnXDdDtU — alys ☕ (@Adlcdelacruz) October 18, 2026

¿Cómo le fue a Mariana en su concierto en ‘La Maraka’?

A pesar de que el concierto de Mariana en ‘La Maraka’ fue sold out, las críticas hacía el show de la cantante no han parado en redes, pues en primer lugar la acusan de haber regalado muchos boletos para llenar el recinto, además de que durante la presentación, la exOV7 fue criticada por no saberse la letra de algunas de las canciones que interpretó.

“Espantoso desafinada y sin aire, pero igual quien se atreve con semejante falta de voz a cantar canciones de Natalia Jiménez”

“Jajajaja, parece karaoke en congal de mala muerte”

“Siempre destroza las canciones, nunca se sabe la letra ni el fraseo”

Mariana en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

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¿Por qué Gema Garoa y Ese Pérez no tienen una buena relación con Mariana?

La enemistad entre Ese Pérez, Gema Garoa y Mariana está lejos de terminar a pesar de que el reality ya terminó, eso debido a los constantes encontronazos entre ‘los Mellizos’ y la cantante en ‘La casa de los famosos México’.

Mientras estuvieron encerrados, Ese y Gema criticaron el estilo de Mariana y también su forma de jugar, mientras que la cantante, aseguraba que ellos no eran frontales y le parecía que tenían actitudes bastante desagradables para con ella.

Durante su concierto en ‘La Maraka’, allegados a Mariana enviaron mensajes a Gema Garoa, restregándole en la cara el éxito de la cantante, ¿cuándo terminará esta guerra que inició en un 24/7? Parece que apenas comienza.