Memo Schutz revela cuántos kilos bajó durante su participación en LCDLFM 2026: “Cambio radical”

Memo Schutz salió de ‘La casa de los famosos México’ 2026 en medio de la polémica por los rumores de romance con Brianda Deyanara, pero también llamó la atención por el notorio cambio físico que experimentó durante la competencia.

El comentarista abandonó la casa con una figura más delgada y atlética, por lo que su transformación no pasó desapercibida para el público. Tras la final, Memo no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre su pérdida de peso y revelar cuánto cambió su cuerpo durante su estancia en el programa.

¿Cuántos kilos perdió y cómo lo logró?

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Memo Schutz / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Memo Schutz de La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz llegó hasta la gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y terminó su participación como el segundo lugar de la competencia, detrás de la ganadora, Mariana.

El comentarista concluyó su paso por el reality con opiniones divididas. Mientras algunos espectadores apreciaron su participación e incluso lo consideraban una figura paterna para los demás habitantes, otros lo criticaron por su cercanía con Brianda Deyanara.

Esta situación desató rumores sobre una posible insinuación romántica entre ambos, pues Memo está casado y tiene una familia. Sin embargo, el mismo Memo y su esposa confirmaron que no era algo que afectara su relación, y que su matrimonio seguía sólido.

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Memo Schutz en LCDLFM 2026

¿Cuántos kilos bajó Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

Durante un encuentro con medios de comunicación fuera del ‘Galifest’, que se llevó a cabo después de la final de ‘La casa de los famosos México’, Memo Schutz y su esposa hablaron de cómo había sido la experiencia para ambos.

Los reporteros preguntaron a Memo sobre su cambio físico y él reveló cuántos kilos logró perder en el tiempo que estuvo en el reality. Su respuesta sorprendió, pues dijo haber perdido alrededor de 12 kilos y contó cómo fue para él todo ese proceso y el mensaje que quería transmitir.

“Me pesé, de hecho me pesé ayer y casi 12 kilos es lo que bajamos”. Memo Schutz

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Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo logró bajar de peso Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

Memo comentó que le debe gran parte de ese proceso a Yahir, pues fue con quien estuvo entrenando todos los días y quien lo aconsejó con la alimentación.

También expresó que su finalidad era también mandar un mensaje al público de que pueden lograr sus objetivos con disciplina y dedicación.

“Gracias a Yahir. Yo tenía el privilegio de todos los días tener un entrenador de lujo como es Yahir (...) Lo que yo quería enseñar a la gente es que con un poquito de dedicación, cualquier hijo de vecino, en este caso un humilde cancionero, podías, pues podías hacer un cambio, un cambio radical y bueno, pues el ejercicio y la alimentación y creo que se nota un poquito”. Memo Schutz

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