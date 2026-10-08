Memo Schutz y su esposa lanzan ‘anuncio’ sobre su matrimonio tras escándalo por Brianda Deyanara, ¿están afectados?

La polémica relación que formaron Brianda Deyanara y Memo Schutz en ‘La casa de los famosos México’ 2026 causó mucho revuelo en redes sociales y generó numerosas críticas hacia el comentarista.

Incluso, durante la visita de familiares en la semana final, algunos internautas interpretaron que la relación entre Memo y su esposa, Verónica Fonseca, parecía fría y distante, e incluso señalaron que habrían tenido algunas discusiones. Por ello, comenzaron a especular que el constante ‘shippeo’ de Memo con Brianda podría estar afectando su matrimonio.

Días después de la final del reality, Verónica Fonseca decidió hablar al respecto y reveló cómo ha influido realmente toda esta polémica en su relación con Memo.

¿Qué dijo la esposa de Memo Schutz sobre Brianda Deyanara y su matrimonio? Te contamos.

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Aseguran que Memo Schutz le coqueteaba a Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Por qué relacionaron a Memo Schutz con Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Memo Schutz y Brianda Deyanara llegaron a formar una relación muy estrecha dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2026. Todo comenzó como un vínculo de tipo “paternal”, pues el conductor asumió una actitud protectora con la influencer e incluso llegó a dirigirse a su papá para asegurarle que él se encargaría de cuidarla durante su estancia en el reality.

Poco a poco, Memo comenzó a tener más atenciones y consideraciones con Brianda, algo que algunos seguidores empezaron a interpretar como señales de coqueteo e incluso como un posible enamoramiento por parte del conductor.

Durante las galas también comenzaron a protagonizar más momentos juntos, con mayor contacto físico y muestras de interés por pasar tiempo juntos. A esto se sumaron algunas situaciones que fueron interpretadas como posibles celos de Memo cuando Brianda fue relacionada con Masad Altamimi.

Todos estos momentos terminaron alimentando los rumores de un posible romance entre Memo y Brianda, aunque ninguno de los dos confirmó que existiera una relación sentimental entre ellos y ambos han asegurado que su vínculo era únicamente de amistad.

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Memo Schutz estaría enamorado de Brianda Deyanara, aseguran / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Brianda y Memo Schutz a su ‘shippeo’ en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Después de que terminara el reality, ambos fueron cuestionados sobre el ‘shippeo’ que surgió entre ellos durante su participación.

Brianda fue la primera en responder a los rumores y rechazó por que existiera algún interés romántico entre ellos. La influencer calificó las versiones como una “tremenda barbaridad” y aseguró que muchas de sus interacciones habían sido sacadas de contexto.

La creadora de contenido también destacó que Memo constantemente hablaba dentro de la casa sobre su esposa y sus hijos. Por ello, defendió que entre ellos simplemente existía una amistad y pidió no interpretar sus muestras de cariño como algo más.

“Tremenda barbaridad. No puede haber una cosa más sacada de contexto... nada que ver, para nada (...) Memo siempre habla de sus cuatro niños preciosos y de su esposa. Memo es un caballero, no sé a quién se le ocurrió, es muy fácil sacar una cosa de contexto.” Brianda Deyanara

Por su parte, después de la final, Memo Schutz también habló de la polémica y aseguró que considera a Brianda como una hermana menor. El conductor explicó que le tiene cariño y admiración, pero dejó claro que su esposa es “el amor de mi vida” y que sus hijos son lo más importante para él.

“Ella (Brianda) es como mi hermanita (...) Les puedo decir, el cariño es real en el aspecto que espero que le vaya muy bien en la vida, pero mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo.” Memo Schutz

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Memo Schutz y Brianda Deyanara

¿Qué dijo Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, sobre su matrimonio tras la polémica con Brianda Deyanara?

Durante el llamado ‘Galifest’, Memo Schutz y su esposa fueron abordados por los medios de comunicación y preguntaron directamente a su esposa sobre los rumores de Memo y Brianda, y una posible crisis en su matrimonio. Ellos hicieron un contundente anuncio.

Verónica desmintió que existan conflictos entre ellos por esa razón y explicó que toma todas esas versiones como parte del espectáculo y lo que surge dentro del reality.

También negó que esa cercanía que tuvo Memo con Brianda haya influido de forma negativa en su matrimonio y que estaba tranquila y en muy buenos términos con él, pues asegura que son un matrimonio estable y sólido de más de 23 años.

“Lo tomé como parte del show, somos un matrimonio muy sólido de 23 años. Todo está muy bien (...) yo lo conozco demasiado, sé cómo valora a la familia, estamos tranquilos.” Verónica Fonseca

De acuerdo con su declaración, el matrimonio parece estar en buenos términos, a diferencia del rumor sobre el supuesto ultimatum que Verónica le habría puesto a Memo.

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