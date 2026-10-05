Memo Schutz ¿en aprietos? Así reaccionó a su shippeo con Brianda Deyanara tras final de LCDLFM: “la quiero mucho”

Finalmente la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ llegó a su fin este domingo, dejando una victoria agridulce para Mariana quien para sorpresa de muchos apagó las luces.

Para sorpresa de muchos, Memo Schutz se quedó con el segundo lugar, pero en lugar de querer conocer su reacción, todos estaban interesados en saber su postura sobre el supuesto romance que protagonizó con Brianda Deyanara, ¿qué dijo a TVNotas?

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La trayectoria de Memo Schutz / Redes sociales

Memo Schutz ¿sorprendido por especulaciones sobre él y Brianda Deyanara?

Como era de esperarse, todo el mundo estaba ansioso porque Memo abandonara el reality para cuestionarlo sobre el supuesto enamoramiento que presuntamente tendría por Brianda Deyanara, algo de lo que él no estaba consciente, pues es un rumor que se gestó principalmente por fuera de ‘La casa’.

Aseguran que Memo Schutz le coqueteaba a Brianda Deyanara / Redes sociales

Ante la inminente pregunta en exclusiva para TVNotas sobre si él estaba interesado románticamente en la influencer y si le había faltado al respeto a su esposa, respondió:

“Bueno mira, ella es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro y que finalmente ustedes vieron el 24/7. Les puedo decir, el cariño es real en el aspecto que espero que le vaya muy bien en la vida, pero mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo” Memo Schutz

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¿Qué dijo Brianda Deyanara sobre los rumores de shippeo con Memo Schutz?

Luego de ser la última eliminada de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara por supuesto también fue cuestionada sobre su shippeo con el comentarista, rumor que negó categóricamente, asegurando que solamente eran buenos amigos:

“Creo que no puede haber una cosa más sacada de contexto y más nada que ver. Para nada. Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, de sus cuatro hijos preciosos, de su esposa” Brianda Deyanara

Por supuesto, luego de que todos los habitantes eliminados regresaran para la última fiesta en ‘La casa de los famosos México’, Brianda se notó visiblemente alejada de Memo Schutz, muchos sugieren que a causa de este rumor.

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¿Cómo inició el rumor de shippeo entre Brianda Deyanara y Memo Schutz?

Los rumores de un acercamiento más allá de la amistad entre Memo y Brianda nacieron a partir de su convivencia en la Suite del Líder, y es que a pesar de que el comentarista ni siquiera quiso dormir en la cama con ella, sí se les vio muy cercanos.

Todo se complicó cuando Masad Altamimi, exhabitante y también interés amoroso de Brianda, aseguró luego de su expulsión, que veía acercamientos extraños de Memo hacía Brianda. Todo se complicó aún más cuando la esposa de Memo entró a ‘La casa de los famosos México’.