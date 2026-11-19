Luego de que abuchearan a Mariana, ganadora de ‘LCDLFM’, en pleno concierto, la exintegrante de OV7 hizo frente a las críticas de algunos de sus detractores, quienes tras su triunfo en el reality 24/7 han cuestionado el origen de su fandom y las razones por las que se llevó el premio final. ¿Ya no se quedará callada? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana ganadora de LCDLFM 2026 / Redes Sociales

¿Por qué el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ fue tan polémico?

Mariana se consagró como la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026' en medio de la inconformidad de una parte del público, por lo que las especulaciones de un presunto fraude o ‘favoritismo’ no se hicieron esperar.

Debido a que al inicio del reality 24/7 la cantante fue eliminada, pero gracias al ‘exilio’ regresó a la competencia, se habló de que su llegada a la final ya estaba pactada. Ante los dimes y diretes, Mariana aclaró que, aunque intentó negociar su estancia en la competencia, no fue posible, pero lejos de parar las teorías, estas solo aumentaron.

De acuerdo con algunos seguidores del show, Mariana no contaba con tanto fandom en comparación con personalidades como Karina Torres, Ese Pérez o Yahir, lo que generó reacciones por parte de varias figuras del espectáculo. Ante los comentarios negativos que ha recibido desde su triunfo, la cantante decidió romper el silencio y lanzar contundentes mensajes.

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Mariana ha recibido comentarios negativos tras su triunfo en LCDLFM. / Redes Sociales

¿Quiénes son los famosos que han “atacado” a Mariana tras su triunfo en ‘LCDLFM’?

Eduin Caz:

Durante ‘La casa de los famosos México’, Eduin Caz dejó clara su preferencia por Ese Pérez debido a su cercanía, por lo que al final de la competencia se hizo viral una publicación en la que el intérprete habría llamado ‘mustiona’ a Mariana. Sin embargo, el vocalista de Grupo Firme negó completamente haber hablado mal de su colega.

“Yo defiendo a un amigo, pero jamás voy a faltarle al respeto a una persona, menos a una dama”. Eduin Caz

Paolita Suárez:

Luego de que se diera a conocer que Karina Torres logró el tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’, Paolita Suárez estalló contra la producción y Mariana al señalar que su triunfo había estado arreglado. Sin embargo, tras la final del reality, la integrante de ‘Las Perdidas’ le pidió una disculpa pública.

“Ese día yo estaba bien enojada y dije unas palabras muy malas, pero te pido una disculpa, Mariana”. Paolita Suárez

Apio Quijano:

Ante el triunfo de Mariana, Apio Quijano decidió invitar a Gema Garoa a su programa de YouTube, situación que no fue bien vista por los seguidores de la cantante, pues durante la competencia la actriz tuvo varios desencuentros con la exOV7. Ante la lluvia de comentarios negativos, Quijano estalló contra Mariana.

“No solo es lo que logras hacer adentro de tu ‘Casa’, sino qué tipo de gente es la que se vuelve seguidora tuya… Es una tristeza ver que Mariana tiene una cantidad de gente tan odiosa para afuera”. Apio Quijano

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Apio Quijano harto de los fans de Mariana / Redes Sociales

¿Cómo respondió Mariana a sus detractores tras el éxito en su concierto en CDMX?

Tras el éxito que Mariana logró en su concierto en Ciudad de México luego de salir de ‘La casa de los famosos México’, la cantante sorprendió con un video dedicado a sus detractores. Principalmente, señaló que algunos creadores solo hablan de ella esperando que se enfrente con alguien y los invitó a no creer todo lo que se lee en Internet.

Mientras que sobre Eduin Caz lamentó que hablara mal de ella durante su estancia en el reality, a Paolita Suárez le lanzó un fuerte dardo al asegurar que tiene una carrera mucho más larga que la suya. Sin embargo, con quien más fuerte arremetió fue contra Apio Quijano, a quien le respondió directo sobre los supuestos ataques de sus fans:

“No, Apio, es que mucha gente, entre ellos tú, ha salido a decir que dónde está mi fandom, ahí está y sí me defienden. Ahora, aguántate y, si vuelves a hablar mal de mí, me van a defender”. Mariana

Finalmente, también sorprendió al revelar que Gema Garoa la tiene bloqueada, aunque no dio mayor contexto, pues adelantó que será esta noche en punto de las 8:00 cuando siga respondiendo a todos esos comentarios negativos. ¿El inicio de una guerra?

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