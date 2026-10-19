Mariana es tundida en redes por no aprenderse las canciones de su concierto, ¡las tuvo que leer! l VIDEO

Luego de una exitosa noche en ‘La Maraka’, Mariana está lista para continuar con su gira de conciertos, el próximo en Galerías Jalisco, levantando especulaciones sobre si podrá llenar el recinto con capacidad para 1800 personas, pues hubieron algunos comentarios sobre su reciente aparición, ¿qué están diciendo? Aquí te contamos.

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Mariana es criticada / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Mariana no fue profesional en su concierto en ‘La Maraka?

A pesar de que se anunció que el concierto de Mariana en ‘La Maraka’ había sido todo un éxito, muchos están señalando que el show no fue lo que esperaban, pues la exOV7 demostró una falta de profesionalismo que es imperdonable para un cantante: no se sabía las letras de las canciones.

En varios videos que están circulando en redes sociales, se ve a la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ mantenerse cerca de los monitores en el escenario, mientras lee la letra de la canción que está interpretando.

Lo peor para los fanáticos fue que esto no solo ocurrió con los covers de temas de artistas como Shakira y Karol G, sino también con canciones propias de Mariana, dejando decepcionado a más de uno.

¿Leyendo la canción? Y todavía se le va el aire. Qué vergüenza con tanta experiencia como cantante hacer eso. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/4GZg4ZJFVL — Lisha 2.0 (@NursiaBenito) October 18, 2026

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¿Por qué Mariana se volvió viral tras su concierto en ‘La Maraka’?

Como si no fuera suficiente con el tema de las letras, Mariana también ha sido durante criticada por su desempeño vocal en ‘La Maraka’, pues más de uno asegura que la exOV7 pudo haberlo hecho mucho mejor, y que su manera de interpretar dejó a varios con un mal sabor de boca:

“No sé que esta más cul*** si la canción o ella cantando”

“Cada que veo un video así de Mariana creo que es IA, pero ¿si cantó así de feo?”

“Esta leyendo, se le va el aire y lo peor, canta de la chin***”

“El aire de su voz salió del chat”

A pesar de los malos comentarios, también se pueden encontrar mensajes de sus fanáticos que la apoyan, asegurando que “ella canta en vivo, otros ni eso”.

¿Mariana no merecía ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes Sociales

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Mariana, ¿feliz con su éxito en ‘La Maraka’?

Luego de su sonado concierto en ‘La Maraka’, Mariana se dijo satisfecha por los resultados, pues a pesar de que muchos dudaban que llenaría el lugar, la gente se reunió ahí para estar con ella y cantar sus éxitos.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, el primer lugar del reality aseguró “Creo que es mi nueva especialidad cerrar bocas”, comentario que muchos atribuyeron iba dirigido a Ese Pérez y Gema Garoa, quienes este fin de semana estuvieron en el concierto de Grupo Firme, ¿continuará la guerra de declaraciones entre exhabitantes?