A poco más de dos meses de haber atravesado una lesión similar en Veracruz, Alejandra Guzmán volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras sufrir una nueva dislocación de cadera durante su concierto en la Arena Ciudad de México. El percance ocurrió la noche de este 27 de noviembre, lo que obligó a cancelar la presentación. ¡Te contamos los detalles!

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Alejandra Guzmán se vuelve a zafar la cadera. / Mezcalent

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto en la Ciudad de México?

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en redes sociales, la hija de Silvia Pinal tuvo que detener su espectáculo apenas unos minutos después de haber salido al escenario debido a que se le zafó la cadera.

Visiblemente afectada, la intérprete de “Reina de corazones” y “Eternamente bella” lamentó no poder continuar con la velada frente a miles de fanáticos que esperaban corear sus éxitos. “Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar, qué pena”, expresó la cantante antes de abandonar el escenario en medio de los gritos de apoyo de su público.

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Alejandra Guzmán se zafa la cadera en CDMX. / IG: @laguzmanmx

¿Cómo se dislocó la cadera Alejandra Guzmán durante su concierto en la CDMX?

La periodista Paola Rojas, quien asistió al recital en la Arena Ciudad de México y se encontraba a escasos centímetros del escenario, compartió un video en sus redes sociales narrando el momento exacto del accidente.

“Inició su concierto hace apenas unos minutos, estaba subida en un coche, estaba cantando espectacular, emocionada, y de pronto vi su cara, su cara de dolor cuando se bajó de ese coche, se quedó sentada en él. Trataron de ayudarla a pararse y dijo no: ‘Se me zafó la cadera’”. Paola Rojas

Aunque la artista tuvo que ser retirada del escenario en camilla, la comunicadora señaló que el médico de la cantante se encontraba presente en el recinto para auxiliarla. Sin embargo, minutos más tarde su equipo de producción anunció oficialmente que el espectáculo no continuaría, sin brindar mayores detalles sobre su evolución médica.

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¿Cómo fue el incidente que Alejandra Guzmán vivió durante su show en Veracruz?

Este nuevo episodio se suma al accidente que Alejandra Guzmán sufrió a finales de septiembre durante una presentación en Boca del Río, Veracruz. En aquella ocasión, mientras realizaba una coreografía, perdió estabilidad y presentó serias dificultades para mantenerse en pie.

De acuerdo con las grabaciones difundidas tras la presentación del sábado 19 de septiembre, miembros de su equipo acudieron de inmediato a sostenerla mientras el personal médico subía al escenario para brindarle los primeros auxilios, provocando también la suspensión definitiva de aquel concierto.

Hasta el momento, el equipo de trabajo de Alejandra Guzmán no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud actual ni sobre una posible reprogramación de la fecha en la capital del país.

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