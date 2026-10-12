¡Alejandra Guzmán vuelve a dar declaraciones tras zafarse la cadera! Médicos le advierten: ¿Dejará de bailar?

Días después de que Alejandra Guzmán reapareciera tras sufrir un aparatoso incidente en el que se zafó la cadera, la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ se sinceró sobre las consecuencias que enfrenta a raíz de lo ocurrido durante su show en Boca del río, Veracruz. ¿No puede volver a bailar? ¡Te contamos los detalles!

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Alejandra Guzmán se sincera sobre su salud tras zafarse la cadera. / Redes sociales

¿Cómo se zafó la cadera de Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

El pasado 19 de septiembre se dio a conocer que Alejandra Guzmán sufrió un incidente durante su concierto en Boca del Río, Veracruz. A través de redes circularon videos en los que se observa a la intérprete de ‘Llama por favor’ con dificultades para seguir con el show tras un movimiento en su coreografía.

“Se me zafó la cadera, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor”. Alejandra Guzmán

Debido a que la ‘Guzmán’ tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, el concierto se dio por terminado y fue pospuesto para el mes de noviembre. Pese a lo alarmante que se veían las imágenes, la cantante se pronunció horas después y aseguró estar bien. “Estábamos tan prendidos, caray. Pero voy a volver muy pronto, gracias, Veracruz. Ya estoy bien”.

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Alejandra Guzmán reapareció tras incidente con su cadera / Mezcalent, redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán a casi un mes de haberse zafado la cadera?

Durante un encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán se sinceró sobre su estado de salud a casi un mes de haberse zafado la cadera en pleno concierto. De acuerdo con la intérprete de ‘Cuidado con el corazón', aunque está agradecida por estar bien a pesar de lo ocurrido, reconoce que debe medirse en ciertos movimientos.

“Muy agradecida con la vida porque estoy de pie. Estoy contenta de seguir adelante, nada más que me tengo que medir”, dijo brevemente durante su primera aparición pública tras lo ocurrido en ‘tierra jarocha’.

Aunque de primer momento se mostró abierta a hablar sobre su salud, la entrevista concluyó luego de que Alejandra Guzmán le reclamara a uno de los reporteros la cercanía del micrófono con su boca. Pese al breve y tenso momento, la cantante se despidió de la prensa con el carisma que la caracteriza.

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Alejandra Guzmán asegura estar bien tras haberse zafado la cadera. / Redes sociales

¿Alejandra Guzmán no puede bailar a raíz de lo ocurrido en el escenario de Veracruz?

Durante un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, Alejandra Guzmán habló sobre lo lo ocurrido con su carrera en Boca del Río, Veracruz, y bromeó al decir: “Sí, ya me la metieron; ahora sí la traigo bien adentro, pero eso es parte de una prótesis”.

Posteriormente, habló sobre las prótesis con las que cuenta y la razón por la que en su reciente presentación en el Teletón no se mostró con tanta energía como en otras ocasiones. La cantante explicó:

“Tengo dos prótesis, cinco cervicales, dos lumbares, el sacro; todo es de titanio, pero sigo bailando; lo que pasa es que tengo que bajarle. A veces salgo como con mucha energía y a mí el cuerpo no me alcanza para lo que yo imagino, y creo que eso es lo que no me ha dejado atrás. Eso es lo que me dice el doctor: ‘Necesitas límites’. Yo nunca he tenido límites en mi vida, pero lo voy a lograr”. Alejandra Guzmán

De esa manera, Alejandra Guzmán se mostró feliz de estar de regreso en los escenarios y aunque puede bailar pese a lo ocurrido, debe ponerse límites para no volver a sufrir un incidente parecido. ¿Dejará de rockear?

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