Enrique Guzmán regaña a Alejandra por problema en la cadera, ¿le dice que ya está vieja?: VIDEO

Hace unas semanas se reportó que Alejandra Guzmán había sufrido una severa lesión que le impidió seguir de pie durante su concierto en Veracruz, pues debido a un brusco movimiento, se le zafó la cadera.

Tras una visita al médico y varios días de reposo, ‘la Guzmán’ reportó que se encontraba bien, sin embargo, eso no detuvo la preocupación de su padre, Enrique Guzmán. Te contamos qué le dijo.

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Enrique Guzmán / Redes sociales

Enrique Guzmán habla de los problemas de salud de Alejandra, ¿está preocupado?

En una reciente entrevista con Ventaneando, Enrique Guzmán reveló que tras lo ocurrido en Veracruz, él había tenido que tomar su papel de padre y regañar a Alejandra, pues su salud es importante.

El cantante mencionó que a sus 58 años, Alejandra Guzmán sigue realizando los bailes y piruetas de siempre, pero él considera que ciertamente debería bajar el ritmo pues se pone en peligro:

“Ya le dije veinte veces pero vuelve a hacer lo mismo, ella tiene la costumbre de haber estudiado baile desde que era chica, y no está en edad ya para hacer esas cosas” Enrique Guzmán

#EXCLUSIVA 🗣️👴 Enrique Guzmán alza la voz y le pide a Alejandra Guzmán ser mucho más prudente con sus pasos de baile en el escenario, tras los constantes contratiempos que ha enfrentado con la cadera. 🕺💥 #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/X0ucagwbrT — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 5, 2026

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en Veracruz?

En su presentación el 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, la intérprete se encontraba bailando con dos bailarines en el escenario, sin embargo, de un momento a otro se quedó inmóvil y con evidentes dificultades para mantenerse en pie.

Alejandra Guzmán / Redes sociales

Los bailarines rápidamente la auxiliaron y la agarraron de ambas manos, mientras ‘la Guzmán’ tomó el micrófono para anunciarles a todos que se le había zafado la cadera. El personal médico llegó hasta la cantante y sin más la subieron a la ambulancia, dando por terminado el show de la rockera.

Según cuenta don Enrique Guzmán en la misma entrevista con Ventaneando, más tarde esa noche, Alejandra tomó un vuelo directo a la Ciudad de México y llegó al hospital en el que se mantuvo en reposo por varios días.

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Alejandra Guzmán reapareció tras incidente con su cadera / Mezcalent, redes sociales

Alejandra Guzmán y el problema de cadera que viene arrastrando desde 2009

Alejandra Guzmán actualmente tiene una prótesis de titanio en la cadera, esto debido a un desgaste severo en sus articulaciones y a las secuelas a causa de un procedimiento estético mal realizado por una inyección de biopolímeros en los glúteos en 2009.

En más de una ocasión los médicos le han indicado que los movimientos intensos pueden provocar que los implantes de cadera salgan de su lugar, por lo que la recomendación es que sea más prudente en sus shows, sin embargo, hasta el momento la cantante ha hecho caso omiso, aunque se espera que después de lo ocurrido en Veracruz, pueda bajar el ritmo.

Hoy por hoy, Alejandra Guzmán ya se encuentra mejor, y ya ha dado detalles de su estado de salud tras dislocarse la cadera en Veracruz.