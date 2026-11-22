Una cancelación de última hora encendió las alarmas entre los seguidores de Raphael. El cantante español tuvo que suspender un concierto tras sufrir un malestar que lo llevó al hospital, reavivando la preocupación por su salud debido a los problemas médicos que enfrentó en los últimos años. Ahora, el intérprete de “Mi gran noche” rompió el silencio y explicó qué fue lo que ocurrió.

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¿Qué le pasó a Raphael y por qué fue hospitalizado antes de su concierto?

La salud de Raphael volvió a convertirse en tema de conversación luego de que el artista tuviera que cancelar una presentación programada en La Coruña, España, apenas 30 minutos antes de subir al escenario. De acuerdo con la información difundida, el cantante presentó una subida de tensión y episodios de taquicardia, situación por la que recibió atención médica inmediata y permaneció en observación durante la noche.

La inesperada decisión preocupó a sus seguidores, ya que el intérprete se encuentra actualmente realizando la gira “Raphaelísimo”, con la que celebra su regreso a los escenarios tras los problemas de salud que enfrentó en 2024.

Aunque el incidente provocó incertidumbre, los médicos determinaron que podía abandonar el hospital tras someterse a distintas revisiones.

Raphael encendió las alarmas al cancelar su concierto en La Coruña apenas minutos antes de salir al escenario. / IG

¿Qué dijo Raphael tras recibir el alta médica?

Luego de abandonar el hospital, Raphael compartió un comunicado dirigido a sus seguidores para explicar lo sucedido y agradecer las muestras de cariño recibidas. El cantante confirmó que ya se encuentra mejor y que los estudios médicos descartaron una situación de gravedad. En su mensaje escribió:

Raphael “Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”.

Además, añadió: “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”. El artista también lamentó profundamente no haber podido cumplir con el compromiso que tenía con su público gallego y aprovechó para ofrecer una explicación.

“Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”. Raphael

Finalmente, cerró el mensaje enviando tranquilidad a sus seguidores: “Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien. Abrazo grande, Raphael”.

Raphael tranquilizó a sus seguidores tras pasar la noche en observación en un hospital de España.

¿Por qué preocupa tanto la salud de Raphael?

La reciente hospitalización generó especial atención debido al delicado episodio médico que Raphael enfrentó a finales de 2024. En aquel momento, el cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, luego de varios estudios realizados tras una hospitalización en Madrid que inicialmente despertó sospechas sobre un posible accidente cerebrovascular.

Los médicos detectaron dos nódulos en el hemisferio izquierdo de su cerebro, situación que obligó al artista a permanecer internado durante varios días y a continuar posteriormente con un tratamiento ambulatorio. Durante meses, Raphael se mantuvo alejado de los escenarios para enfocarse en su recuperación, siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas y reduciendo sus actividades públicas.

Afortunadamente, la evolución del cantante fue positiva y él mismo informó meses después que se encontraba recuperándose favorablemente.

Raphael lamentó no haber podido presentarse ante su público debido a problemas de salud.

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¿Raphael cancelará más conciertos de la gira Raphaelísimo?

Por ahora no existe una decisión definitiva sobre los próximos compromisos de Raphael, aunque su equipo médico será quien determine cuándo puede retomar sus actividades con normalidad.

El siguiente concierto de la gira está programado para realizarse en Málaga, una de las fechas más esperadas dentro de Raphaelísimo, espectáculo con el que recorre algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Todo dependerá de la evolución de Raphael durante los próximos días y de las indicaciones médicas que reciba tras este reciente susto de salud.