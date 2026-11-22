La pausa de Natanael Cano en los escenarios sigue dando de qué hablar. Después de cancelar sus presentaciones por motivos relacionados con su salud física y mental, el cantante de corridos tumbados fue captado en Baja California, donde convivió con algunos seguidores y se tomó fotografías. Su reaparición despertó preguntas sobre su estado actual y un posible regreso a la música.

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La nueva apariencia de Natanael Cano llamó la atención de sus seguidores y desató especulaciones sobre su regreso.

/ Foto: Redes sociales

¿Natanael Cano ya salió de rehabilitación? Esto dijo Chamonic

La reaparición de Natanael Cano generó controversia después de que la influencer Chamonic compartiera imágenes recientes del cantante y asegurara que habría concluido un proceso de rehabilitación.

En las fotografías, el intérprete de corridos tumbados aparece con el cabello rapado, conviviendo con seguidores y mostrando una actitud tranquila, muy distinta a la que preocupó a sus fanáticos semanas atrás.

“Natanael Cano ya salió del centro de rehabilitación” Chamonic

La creadora de contenido también comentó: "¿Ya regresó Natanael Cano? Esto se sabe después de su pausa en los escenarios, pues hoy fue captado saliendo d un restaurante..! Realmente se veía muy tranquilo y muy bien físicamente, esperemos mentalmente se encuentre mejor”.

Sin embargo, también recordó que hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre esa versión. “Hasta este 21 de noviembre, ni su familia ni su equipo han confirmado públicamente esa versión”, puntualizó.

¿Por qué Natanael Cano canceló sus conciertos y se alejó de los escenarios?

La pausa de Natanael Cano tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque ocurrió en la recta final de sus compromisos musicales del año. La decisión llegó después de una crisis personal que llevó a su familia a intervenir para apoyarlo en temas relacionados con su bienestar físico y emocional.

Aunque nunca se revelaron detalles específicos sobre lo que atravesaba el cantante, el entorno del artista dejó claro que la prioridad era su recuperación.

Natanael Cano reapareció en Baja California tras semanas alejado de los escenarios por temas relacionados con su salud.

/ Instagram

Semanas antes de anunciarse la suspensión de actividades, el nombre del sonorense estuvo envuelto en polémica luego de que trascendiera un incidente en el que lanzó piedras contra una camioneta porque no le agradaba el color del vehículo. Tras aquel episodio, se determinó que Natanael debía enfocarse completamente en su salud antes de continuar con sus compromisos profesionales.

La familia del intérprete respaldó públicamente la decisión mediante un comunicado en el que expresó: “Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista”. Además, enviaron un mensaje de esperanza a quienes esperan verlo nuevamente sobre los escenarios: “Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión”.

Por ahora, no existe una fecha oficial para su regreso a los conciertos.