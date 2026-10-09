Natanael Cano CANCELA el resto de sus conciertos por temas de salud, ¿tiene problemas de adicciones?

Un día después de que Natanael Cano publicara una serie de polémicos videos en sus redes sociales destruyendo su camioneta, el anuncio de la cancelación del resto de su gira tomó por sorpresa a sus seguidores.

Y es que, desde que compartió aquellas historias, la preocupación de sus fans no se hizo esperar. Sin embargo, pocos imaginaron que el cantante suspendería los conciertos que ya tenía programados para las próximas semanas.

¿Qué está pasando con Natanael Cano y por qué decidió poner en pausa sus presentaciones?

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Natanael Cano / Foto: Redes sociales

Los polémicos videos de Natanael Cano en sus redes sociales

El pasado 7 de octubre, Natanael Cano llamó la atención luego de publicar una serie de polémicas historias en su Instagram, las cuales despertaron todo tipo de especulaciones.

En una de las grabaciones y la más llamativa, el cantante le lanzó piedras a su camioneta de lujo Mercedes-Benz, valuada en unos 5 millones de pesos, mientras decía que ya no le gustaba el color del vehículo.

Posteriormente, el intérprete compartió otra historia en la que aseguró que el video había sido creado con inteligencia artificial.

Además, Natanael publicó otras historias que también se viralizaron, entre ellos una foto en la que aparecía ¡en traje de Adán!, y una historia en la que escribió que buscaba a una mujer para regalarle una camioneta y algunos relojes Rolex.

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🚨 ¡A pedradas! Natanael Cano sorprende al destruir su lujosa camioneta El cantante de corridos tumbados Natanael Cano sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece dañando con una piedra su lujosa camioneta. El artista explicó que tomó esta decisión porque ya no le gustaba el color del vehículo; las imágenes rápidamente generaron reacciones y comentarios entre los usuarios de redes sociales. — Girasol Multimedios (@girasol_tv) October 8, 2026

¿Por qué Natanael Cano canceló el resto de sus conciertos?

Horas después de que el cantante publicara aquellos polémicos videos, su equipo publicó un comunicado en el que se anunciaba que las fechas restantes de su gira ‘Natanael Cano Vol. 1', que estaban programadas para realizarse entre octubre y diciembre de este año, serían pospuestas.

El motivo que manejó el equipó fue que el cantante se enfocaría en su salud y bienestar, aunque no detallaron a qué problemas de salud se estaría enfrentando el cantante.

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar (...) Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenían planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”. Equipo de Natanael Cano

En redes sociales ya circulan todo tipo de teorías en las que se habla de un tema de salud mental como un brote psicótico o incluso, problemas de consumo de alcohol o sustancias. Sin embargo, no hay información oficial que confirme esas versiones, por lo que hasta ahora, solo son especulaciones.

El equipo del cantante de corridos tumbados pidió respetar la privacidad del cantante y de su familia durante este periodo. Además, informó que los boletos de las presentaciones pospuestas serían reembolsados.

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Natanael Cano canceló el resto de sus conciertos por temas de salud / Redes sociales

¿Natanael Cano enfrenta problemas de adicciones? Esto se sabe sobre su salud

Hasta ahora no hay una confirmación o anuncio oficial que determine que Natanael Cano enfrente problemas de adicciones.

Sin embargo, ha sido una especulación constante, sobre todo después de los videos que publicó en sus redes hace unos días, pues muchos consideraban que tenía un comportamiento errático y que no estaba en sus cinco sentidos.

Eso tomó más sentido para sus fans luego de que se anunciara la cancelación de sus conciertos por enfocarse en su “salud y bienestar"; lo cual la gente intuyó como una confirmación de que tendría complicaciones en su salud mental. Pero hasta ahora, todo eso es especulación.

Natanael Cano ya había sido objeto de crítica luego de llegar supuuestamente con unas copas de más a los Premios Juventud, junto a Gabito Ballesteros.

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