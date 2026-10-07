Natanael Cano APEDREA su lujosa camioneta y lo muestra en redes, ¿estaba en estado inconveniente? VIDEO

A inicios de 2026, Natanael Cano causó revuelo luego de ser señalado por la presunta posesión de un automóvil con reporte de robo. Ahora, meses después, el intérprete de corridos tumbados nuevamente se convirtió en tendencia, aunque esta vez por conductas que han preocupado a sus fans.

En las imágenes, Natanael aparece apedreando una de sus lujosas camionetas, situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y provocó que algunos internautas comenzaran a especular sobre su estado en ese momento.

Incluso, algunos usuarios señalaron que el cantante podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

¿Qué pasa con Natanael Cano?

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Natanael Cano / Redes sociales

¿Qué le hizo Natanael Cano a su lujosa camioneta?

Natanael Cano compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece apedreando una de sus lujosas camionetas.

En las imágenes, el cantante mostró su Mercedes-AMG G 63 y mencionó que esa ya no le gustaba por su color: “Pero de otro color esta no me gusta ya”, escribió sobre el video antes de lanzar una piedra contra la camioneta.

Natanael mostró la piedra que tenía en la mano y cómo la lanzó con fuerza contra el vehículo; lo cual generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Después de publicar las imágenes, el intérprete de corridos tumbados compartió otro video en el que aseguró que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial.

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Natanael Cano lanza piedras a su carro tras decir que buscaba “nenas” para regalarles una cuadrada y algunos Rolex 💥 El cantante sonorense compartió primero un video haciendo lipsync de una canción, donde escribió que buscaba a quién regalarle una “cuadrada” y algunos Rolex. Poco después, mostró su carro y comenzó a darle de piedrazos mientras escribía: “pero de otro color, esta no me gusta ya”. #NatanaelCano #Entretenimiento #Carro — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026

¿Por qué Natanael Cano APEDREÓ su camioneta?

El propio Natanael mencionó que decidió apedrear su camioneta porque ya no le gustaba el color y quería tenerla de otro tono.

La acción rápidamente generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Algunos internautas especularon sobre el estado en el que se encontraba Natanael al momento de grabar las imágenes e incluso hubo quienes sugirieron que podría haber consumido alguna sustancia o que incluso estaría teniendo un brote psicótico.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación de que el cantante hubiera consumido drogas o alcohol antes de apedrear su camioneta, ni hay información de que estuviera atravesando algún episodio de salud mental.

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Natanael Cano / Redes sociales

¿Natanael Cano estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando apedreó su camioneta?

Hasta el momento, no existe información que confirme que Natanael Cano se encontrara bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia cuando apedreó su camioneta.

Aunque algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre su estado al ver el video, se trata únicamente de especulaciones.

Recientemente, Natanael Cano también fue señalado de presuntamente llegar tomado a los Premios Juventud.

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