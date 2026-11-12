Tras denuncia contra Vadhir Derbez, Eugenio Derbez publica inquietante mensaje pidiendo ayuda, ¿qué pasó?

En medio de la polémica que envuelve a Vadhir Derbez por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, surgió la inquietud por conocer la postura de sus padres, especialmente la de Eugenio Derbez, y saber qué opina sobre la situación que enfrenta su hijo.

Precisamente, el actor reapareció en sus redes sociales, compartiendo un preocupante mensaje pidiendo ayuda, lo que encendió la preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Eugenio Derbez? ¿Pide ayuda para Vadhir? Te contamos.

Leer: Vadhir “N”: Silvana Prince le dedicó enternecedora publicación a su hijo, ¿en medio del escándalo? “Gracias mi niño”

Vadhir es acusado por presunto abuso / Mezcalent

¿Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez por presunto abuso?

Vadhir Derbez enfrenta una investigación por el delito de presunto abuso, luego de que una modelo estadounidense presentara una denuncia en su contra el pasado 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

De acuerdo con la declaración de la joven, los hechos habrían ocurrido durante el último día de grabación de un videoclip de Vadhir, en la alcaldía Coyoacán. Según su versión, el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo acercamientos físicos y la besó sin su consentimiento.

El caso tomó un nuevo rumbo el pasado 6 de noviembre, cuando la Fiscalía de la CDMX confirmó que había obtenido una orden de aprehensión contra el actor por el delito de violación. Dicha orden quedó sin efectos luego de que Vadhir promoviera un juicio de amparo, por lo que puede enfrentar el procedimiento en libertad.

La dependencia aclaró que esto no significa que la investigación haya concluido y que el actor todavía debe atender los requerimientos judiciales.

Además, en noviembre se dio a conocer una segunda denuncia contra Vadhir, presentada por una mujer distinta ante autoridades federales. El despacho que la representa informó que buscaría dar seguimiento al caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Leer: Vadhir N reaparece y comparte VIDEO tras nueva denuncia por presunto abuso: “No me siento orgulloso”

Vadhir Derbez / Mezcalent/Redes sociales

Eugenio Derbez comparte preocupante mensaje en redes sociales tras la denuncia contra Vadhir Derbez

A días de que la Fiscalía capitalina diera a conocer la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez y de que trascendiera una nueva denuncia contra el actor, Eugenio Derbez retomó su actividad en redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, la publicación no tiene que ver con el caso que enfrenta su hijo. Se trata de una historia en la que el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ compartió una solicitud de donadores de sangre para la hermana de un productor de radio, quien aparentemente es cercano al actor.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha emitido declaraciones ni ha compartido públicamente su postura sobre las acusaciones y el proceso legal que involucra a Vadhir.

Leer: Aislinn Derbez reacciona tras polémicas de José Eduardo Derbez y Vadhir “N” por presunto abuso; les dedica mensaje

Eugenio Derbez comparte mensaje en redes sociales / Captura de pantalla

¿José Eduardo Derbez está involucrado en el caso de Vadhir Derbez?

El nombre de José Eduardo Derbez comenzó a circular en medio de la polémica luego de que surgiera el rumor de que habría sido testigo de un presunto episodio ocurrido durante un viaje en crucero. Según estas versiones, el actor habría estado presente cuando presuntamente le dieron bebidas alcohólicas a una menor de edad y no habría intervenido para impedirlo, por lo que fue señalado en redes sociales como posible cómplice de su hermano Vadhir.

Sin embargo, José Eduardo Derbez negó estar involucrado y aseguró que no existe ningún documento legal que lo relacione con el caso. Hasta el momento, las autoridades tampoco han confirmado que tenga alguna responsabilidad o participación en los hechos.

Leer: Fotos de Vadhir N y la chica que lo habría denunciado por presunto abuso salen a la luz; aparece José Eduardo Derbez