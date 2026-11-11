Abogados de Vadhir ‘N’ aclaran si el actor “huyó del país” tras denuncia por presunto abuso: “No hay certeza”

Tras mucha especulación sobre las denuncias contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, sus abogados defensores rompen el silencio y aclaran varios puntos sobre todo este proceso, incluyendo la información que empezó a circular hace poco sobre que supuestamente no se le había podido localizar en ninguno de sus domicilios. Te contamos lo que dijeron.

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Vadhir N tiene una nueva denuncia en su contra por presunto abuso / Mezcalent

¿Por qué se dijo que Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, supuestamente pudo haber escapado del país?

Desde principios de noviembre, se empezó a hablar sobre una nueva denuncia contra Vadhir ‘N’ por el delito de presunto abuso. Este tema fue sumamente escandaloso, pues una modelo ya había iniciado un proceso legal por algo similar en abril.

La respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue decir “que mantiene abierta una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”.

También se explicó que existió una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez, pero que los abogados de este interpusieron un amparo para que pudiera llevar su proceso en total libertad.

Algo que llamó mucho la atención del comunicado de las autoridades fue la parte en la que se indica que, aparentemente, el actor y sus abogados han mostrado poca cooperación en esclarecer este tema.

“A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía. Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”. FGJ de la Ciudad de México

Por otra parte, han circulado rumores de que, presuntamente, huyó del país. Y es que el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, informó que supuestamente la autoridad no había podido localizar a Vadhir en “ninguno de sus domicilios”. También mencionó que supuestamente el amparo que se interpuso sería “irregular”.

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Empezó a circular el rumor de que presuntamente Vadhir N escapó del país / Mezcalent

Abogados de Vadhir ‘N’ aclaran situación legal del hijo de Eugenio Derbez

En una entrevista para ‘De primera mano’, los abogados de Vadhir ‘N’ comenzaron diciendo que su representado está “bien y tranquilo”. Según los expertos legales, hasta donde saben, solo existiría una carpeta de investigación contra el actor y no dos, como se había estado manejando en las últimas semanas.

Si bien indicaron que el despacho de abogados que dice representar a la “nueva víctima” es “muy serio”, reiteraron que, hasta el momento, no han recibido una notificación legal como tal y por ello solo se estarían enfocando en el proceso legal que inició la modelo en abril.

También aclararon que el amparo “fue legal” y su cliente no está “escondido”. Incluso explicaron por qué no lo han podido localizar en ninguno de sus domicilios.

Abogados de Vadhir N “Esta orden de aprehensión ya fue declarada inconstitucional. No hay ningún acto irregular porque no estamos hablando de que nos hayan dado una suspensión indefinida. Hay un tema que ya fue amparado de fondo…. De entrada, no lo tendrían por qué estar buscando… Claro, lo intentan citar para que él se presente, llevar la audiencia inicial y hacer un cambio de situación jurídica… El tema de los domicilios es bien importante… Imagínate que yo tengo certeza de que una persona vive en Colombia o en Caracas, lo que sea, y yo digo: ‘Es que ya lo busqué en 900 domicilios en la Ciudad de México’, pueden ser 10 mil, no lo vas a encontrar porque no vive en la Ciudad de México”.

Afirmaron que “no han recibido ninguna citación” en su despacho jurídico. Tan solo han sido notificados sobre el avance del proceso de amparo, pues eso es un tema que todavía no se ha terminado de resolver.

“Vadhir no tiene una suspensión definitiva. Le dieron un amparo de fondo. Le declaró inconstitucional la orden de aprehensión…está cancelada…No está sustraído. El que no lo hayan podido notificar en su domicilio es porque no es su domicilio. Este es el asunto que yo conozco; los demás son circunstanciales. No tengo certeza de nada. Habrá que esclarecer”, puntualizaron.

Finalmente, se señaló que Vadhir no ha perdido trabajos a causa de toda esta polémica. Incluso indicaron que hace poco vino a México para colaborar con una marca importante.

¿Cuál sería la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’ por presunto abuso?

No existe mucha información oficial sobre la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’ por el presunto delito de abuso. En tanto que algunos medios digitales han mencionado que, al parecer, todo habría sucedido en un crucero.

Supuestamente, Vadhir y su hermano José Eduardo visitaron un crucero, donde se encontraron con una menor de edad. Presuntamente, habrían alcoholizado a esta chica y Vadhir habría abusado de ella. Se especula que José vio los hechos, pero no hizo nada para evitarlo.

Aunque esto no ha sido confirmado como tal, hace poco surgieron imágenes y videos que comprueban que los hermanos sí estuvieron en un barco recientemente con algunos amigos. También se filtró una foto de Vadhir junto a una chica, quien se dice que pudo haber sido la que inició el nuevo proceso.

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