El caso que involucra a Vadhir ‘N’ por presuntos delitos de índole sexual sigue dando mucho de qué hablar, luego de que surgieran nuevos detalles sobre las denuncias y la postura de su equipo legal.

En medio de la polémica, las reacciones de los familiares y allegados del actor han despertado curiosidad, pues el público busca conocer cuál es su postura ante la situación que enfrenta el hijo de Eugenio Derbez.

Silvana Prince, su mamá, también llamó la atención por su actividad en redes sociales, por un mensaje con una tajante relfexión que, muchos asegura, refiere a la polémica de su hijo.

¿Qué hizo Silvana Prince? Te contamos.

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Vadhir N / Mezcalent

¿Cuáles son las acusaciones y denuncias que hay contra Vadhir ‘N’?

Vadhir ‘N’ enfrenta dos denuncias distintas por presuntos delitos sexuales. La primera fue presentada en abril de 2026 por una modelo de 19 años, quien lo señaló por una presunta violación durante la grabación de un musical en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión de la denunciante, el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. La Fiscalía capitalina abrió una investigación y, el 6 de noviembre, obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, tras un juicio de amparo promovido por el actor, la orden quedó sin efectos.

El segundo señalamiento corresponde a una adolescente de 15 años, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Según los reportes, la joven acusa al actor de una presunta agresión sexual durante un viaje en crucero, en aguas internacionales. También habría señalado que, después de los hechos, Vadhir presuntamente la amenazó para que no contara lo sucedido.

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Vadhir “N” fue señalado por presunto abuso y violación / Redes Sociales

¿Qué respondió Vadhir ‘N’ ante las acusaciones en su contra?

Tras días de ausencia, Vadhir rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra mediante un video en redes sociales y una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. El actor rechazó los señalamientos y aseguró que su silencio inicial no significaba que aceptara lo que se estaba diciendo de él, sino que estaba siguiendo recomendaciones legales.

También dijo que estaba dando la cara y que le parecía injusto que se hubiera emitido un juicio público en su contra sin que exista una sentencia.

Respecto a la denuncia que investiga la Fiscalía de la CDMX, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que su equipo legal ha presentado pruebas para demostrar que los hechos por los que se le denuncia, no ocurrieron.

Por otra parte, Vadhir aseguró que fue víctima de un intento de extorsión, pues supuestamente le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con la carpeta de investigación.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina informó que ni el actor ni sus abogados habían presentado pruebas formales para respaldar su versión.

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Vadhir “N” rompió el silencio / Redes sociales, IG: @radioformulamx

¿Silvana Prince defiende a su hijo, Vadhir ‘N’? Así reaccionó en redes sociales

Silvana Prince ha llamado la atención por las publicaciones que ha compartido recientemente en sus historias de Instagram, en medio de las acusaciones que enfrenta su hijo.

La actriz reposteó dos mensajes con reflexiones sobre las críticas y los juicios hacia otras personas. En uno de ellos se lee:

“Ya estamos muy grandes para destruir la paz de otros solo porque nosotros no sabemos encontrar la nuestra. Vayan a terapia, caminen, oren, respiren, escriban, lloren si hace falta. Pero sanen, porque sus heridas no tienen derecho a convertirse en heridas para alguien más”. Silvana Prince en Instagram

En otra historia compartió un mensaje dirigido a quienes se consideran jueces de la moral ajena:

“Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro”. Silvana Prince en Instagram

Aunque Silvana no mencionó directamente a su hijo ni hizo referencia a las denuncias, las publicaciones han llamado la atención por aparecer en medio de la polémica que rodea al actor, por lo que interpretan que sería una reacción ante esas circunstancias.

Al respecto, personas cercanas a la familia Derbez, como Dalilah Polanco, se han abstenido de hablar de la situación de Vadhir.

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