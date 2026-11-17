Nuevos detalles han comenzado a surgir sobre la segunda denuncia interpuesta contra Vadhir ‘N’ por presunto abuso. Recientemente, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, informó, entre otras cosas, que el hijo de Eugenio Derbez supuestamente amenazó a la presunta víctima. Te contamos qué dijo.

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Vadhir N denunciado por presunto abuso / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la segunda denuncia contra Vahir ‘N’ por presunto abuso?

El 4 de noviembre, salió a la luz que Vadhir ‘N’ habría sido denunciado nuevamente por el delito de presunto abuso. En aquel entonces, no se explicaron más detalles y el bufete de abogados de la nueva presunta víctima convocó a una conferencia de prensa para el día siguiente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de CDMX (FGJ).

La conferencia se canceló a último momento. En tanto que la FGJ confirmó que sí existe “una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”.

Aunque tampoco dijo nada al respecto de la nueva querella, indicó que, con relación al proceso legal que una modelo interpuso en abril, se había emitido una orden de aprehensión contra el actor. Sin embargo, esta no se llevó a cabo debido a que sus abogados interpusieron un amparo.

Cabe mencionar que la defensa de Vadhir aseguró no saber nada sobre la segunda denuncia. Por otra parte, diversos medios han reportado extraoficialmente que los hechos presuntamente habrían ocurrido a principios de año, en un crucero.

También se dijo que la presunta víctima sería menor de edad. Incluso se aseguró de que su hermano, José Eduardo, pudiera haber sido un testigo del supuesto hecho, pero no hizo nada para detenerlo.

En los últimos días, se ha hablado de que las autoridades tendrían una presunta prueba de ADN y que solo bastaría con que Vadhir se presentara para constatar si es suya o no. Se ha dicho que el actor presuntamente no ha querido cooperar y que hasta se encontraría en otro país. Su defensa sostiene no tener conocimiento de esto.

Vadhir N: Lo que se sabe sobre su nueva denuncia por presunto abuso / Mezcalent

C4 Jiménez da presuntos detalles sobre la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’ por presunto abuso

El periodista C4 Jiménez ha sido uno de los que más han dado algunas presuntas actualizaciones sobre la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’. De hecho, él fue quien dio a conocer que supuestamente las autoridades no habían podido “localizar al actor”.

Hace unas horas, el comunicador usó sus redes sociales para reportar que, presuntamente, Vadhir habría amenazado a la supuesta víctima, quien sí sería una menor de edad, con arruinar su vida si lo denunciaba.

También dijo que, al parecer, el caso también estaría siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

“Una joven de 15 años denunció que @vadhirderbez la agredió sexualmente en el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean. Asegura que el ataque se produjo ya en aguas INTERNACIONALES. Afirma que una vez sucedida la violación, la AMENAZÓ. Dijo que Vadhir le advirtió que no le dijera a nadie porque él era famoso y, si lo hacía, podía afectar su vida. La carpeta se abrió en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. Es diferente a la carpeta que mantiene abierta la @FiscaliaCDMX …también por violación”. C4 Jiménez

Cabe destacar que, hasta el momento, Vadhir ‘N’ o sus abogados no se han pronunciado ante esta nueva información. De igual forma, sus familiares, incluyendo a Eugenio Derbez, tampoco han querido decir nada.

LA FEVIMTRA de @FGRMexico INDAGA a VADHIR DERBEZ TAMBIÉN por VIOLACIÓN Una joven de 15 años, denunció que @vadhirderbez la agredió sexualmente el Crucero Icon of the seas de Royal Caribbean. Asegura q el ataque se produjo ya en aguas INTERNACIONALES. Afirma q una vez sucedida la violación, la AMENAZÓ. Dijo q Vadhir le advirtió q no le dijera a nadie xq él era famoso y si lo hacía podía afectar su vida. La carpeta se abrió en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. Es diferente a la carpeta q mantiene abierta la @FiscaliaCDMX …también por violación. — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 17, 2026

¿Vadhir ‘N’ irá a la cárcel?

En este martes de TVNotas, conversamos con el abogado Adrián Sánchez, quien no está involucrado directamente con el caso legal de Vadhir N, para dar más claridad a la posibilidad de que el actor vaya a prisión.

Indicó que, si no acude a los llamados de las autoridades, podría ser acreedor a una multa o hasta ir a prisión. Esto fue lo que dijo:

“Tendría que presentarse para que le puedan tomar una muestra, comparar el ADN y poder determinar. Si resulta que no hay compatibilidad, sería absuelto de cualquier tipo de cargo con respecto a esta carpeta de investigación. Ya no va a ser una invitación, ya es: ‘Nosotros vamos por ti’”.

No obstante, mencionó que aún existe la presunción de inocencia:

“Una vez que se inicia la denuncia, se recaban los indicios probatorios que pueden incluir documentos, testimonios y dictámenes periciales. Posteriormente, el Ministerio Público determina cuáles son útiles para sustentar una posible acusación. Si existen elementos suficientes, podrá solicitar que el asunto sea llevado ante un juez”, recalcó.

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