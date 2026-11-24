Las dos denuncias contra Vadhir ‘N’ por presunto abuso siguen siendo tema de conversación. El actor ya rompió el silencio y aseguró ser inocente. En tanto que diversos medios de comunicación han filtrado información que podría poner en duda sus declaraciones.

En medio de todo esto, se ha viralizado un video en el que el propio Eugenio Derbez habla sobre la posibilidad de tener un hijo delincuente. ¿Indirecta a Vadhir? Te contamos los detalles.

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Vadhir N tiene dos denuncias en su contra por presunto abuso / Redes sociales

¿Cuáles son las denuncias en contra de Vadhir ‘N’?

En abril de 2026, una modelo denunció a Vadhir ‘N’ por haberla “tocado sin su consentimiento y haberla obligado a realizar otros actos sexuales”. Según se expresa en la querella, los supuestos hechos habrían ocurrido en Coyoacán. También se menciona que la denunciante trabajaba en un video musical del famoso.

En aquel entonces, el hijo de Eugenio Derbez aseguró estar siendo víctima de una extorsión. Sostuvo que la modelo presuntamente pertenece a una banda criminal que quiso sacarle dinero. Como se negó, lo acusó falsamente.

A principios de noviembre, circuló información sobre una segunda denuncia en su contra. Esto habría sido confirmado por la propia Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. La autoridad también reportó que, aparentemente, existía una orden de aprehensión contra el famoso, pero esta quedó sin efecto gracias a un amparo.

Aunque no se ha dado mucha información sobre el segundo proceso, la parte demandante llegó a lanzar un comunicado indicando que su representada sería una menor de edad y que los presuntos hechos habrían ocurrido en un crucero.

Por otro lado, ha trascendido que las autoridades cuentan con las pruebas suficientes, incluyendo ADN, para comenzar una investigación formal y se espera que Vadhir coopere para dar más claridad a este tema.

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Vadhir N asegura ser inocente / Redes sociales

Eugenio Derbez está dispuesto a “entregar un hijo” si es un delincuente

En las últimas horas, ha circulado un video de Eugenio Derbez diciendo que podría entregar a su hijo si es que llegaba a ser denunciado por algún tipo de delito sexual. Muchos no pudieron evitar relacionar sus declaraciones con el proceso legal contra Vadhir ‘N’.

Eugenio dio esos comentarios mientras promocionaba su proyecto ‘El Juicio’, el cual trata de una joven sin recursos económicos que denuncia a un chico rico, quien habría abusado de ella. Esto fue lo que dijo el patriarca de los Derbez:

“Yo sí entrego a mi hijo, no me importa si mi hijo hace esto. Yo lo entrego. Sin embargo, cuando llega, no vamos a spoilear para gente que no la ha visto, pero, hacia el final, llega una escena en la que la señora dijo: ‘Híjole, no, yo no lo entregaba’”. Eugenio Derbez

El post se llenó de comentarios diversos como:

“Le faltó decir; Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”

“Eugenio no tiene que dar la cara por su hijo que está muy grande además la clave son las pruebas contra Vadhir”

“Como lo que está viviendo ahorita precisamente”

“¿Y por qué no lo entregaste desde el comienzo?”

“Aún no se ha comprobado nada”

“Jamás entregaría a su hijo”

Cabe señalar que el protagonista de ‘La familia P. Luche’ ha mantenido una postura hermética en cuanto a esta situación. No ha hablado con la prensa y tan solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus trabajos.

¿Eugenio Derbez apoya a Vadhir ‘N’ en las denuncias por presunto abuso?

TVNotas logró entrevistar a Vadhir ‘N’ para que nos diera su versión de la historia sobre las denuncias en su contra por presunto abuso. Comenzó insistiendo en que todo es parte de una “extorsión” y que, hasta donde él y su defensa tienen conocimiento, la segunda querella no existiría.

También mencionó que Eugenio Derbez y su familia lo han apoyado mucho en todo este asunto, por lo que pidió un alto al acoso mediático.

“Emocionalmente. Son figuras públicas y deben ser responsables con su postura, pero están conmigo emocionalmente. Solo le quiero rogar a la gente que no los acosen, porque también para ellos es muy difícil este proceso y todo lo que se dice”, indicó.

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