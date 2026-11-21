La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) lanzó un nuevo posicionamiento sobre las investigaciones que involucran a Vadhir N. La dependencia aseguró que el actor y sus representantes legales no han presentado los elementos que, según él, demostrarían que fue víctima de una presunta extorsión.

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¿Qué pruebas no ha presentado Vadhir N ante la Fiscalía de CDMX por presunta extorsión?

En un comunicado difundido el 21 de noviembre, la Fiscalía explicó que mantiene dos investigaciones relacionadas con el actor: una por el delito de violación, en la que se le señala, y otra por la posible extorsión que él mismo denunció.

Sobre esta última, la institución detalló que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente correspondiente; sin embargo, aseguró que únicamente contiene la denuncia inicial.

La FGJ-CdMx señaló que, pese a las citaciones realizadas, Vadhir N y sus abogados no han acudido ante el Ministerio Público ni entregado los mensajes, registros de llamadas y otros materiales que han mencionado públicamente. La dependencia afirmó que está dispuesta a recibirlos y analizarlos para esclarecer si ocurrió la presunta extorsión.

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¿Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación por violación contra Vadhir N?

Respecto a la investigación por violación, la Fiscalía recordó que un juez de control había emitido una orden de aprehensión contra Vadhir N, pero esta quedó sin efectos después de la resolución de un juicio de amparo. Esto no significa que la investigación haya terminado. La dependencia aclaró que las diligencias continúan y que conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante un citatorio.

Además, sostuvo que la carpeta de investigación “incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado”. También reiteró que recibirá y valorará los elementos que el actor y su defensa consideren pertinentes, incluidos aquellos que pudieran contribuir a deslindar su responsabilidad.

La institución agregó que ha realizado gestiones para citarlo en más de diez domicilios y lugares, entre ellos el despacho de sus abogados. No obstante, hasta la fecha del comunicado, el actor no había comparecido ante el Ministerio Público y su defensa tampoco había incorporado los dictámenes y demás elementos que, según sus declaraciones, tenía preparados.

¿Qué respondió Vadhir N a las denuncias y a los señalamientos en su contra?

Horas antes del posicionamiento de la Fiscalía, Vadhir N habló sobre su situación legal y aseguró que es inocente. También rechazó estar escondiéndose de las autoridades y expresó su molestia por la manera en que se ha abordado públicamente el caso.

“No tengo la necesidad de estar saliendo a agredir absolutamente a nadie, ni de obligar a nadie a hacer nada. ¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje”. Vadhir N

El actor también acusó que el tema se convirtió en un “circo mediático” y señaló que, desde su perspectiva, se ha emitido un juicio público sin que exista una sentencia. Aseguró que los señalamientos han afectado su vida personal y profesional: “Todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático, en el que, de manera irresponsable, tanto medios de comunicación como periodistas de espectáculos e influencers han difundido señalamientos. Me han acusado, y se ha dado un veredicto público como si existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”, manifestó.

Asimismo, insistió en que detrás de la denuncia por presunta extorsión habría personas relacionadas con la modelo que lo denunció en abril. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a sus declaraciones y no constituyen hechos acreditados por la autoridad.

“Gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas, no es la primera vez que hacen esto” Vadhir N

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¿Qué aclararon los abogados de la adolescente de 15 años que denunció a Vadhir N?

En medio de las declaraciones del actor, los abogados de la adolescente de 15 años que presentó una segunda denuncia emitieron un comunicado para precisar que su representada no tiene relación con la modelo que denunció a Vadhir N en abril.

La firma legal explicó que representa exclusivamente a la menor de edad y que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República corresponde a hechos que, según su señalamiento, habrían ocurrido en septiembre de este año.

Abogados de la adolescente “Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. La denuncia es en contra de la persona conocida públicamente como Vadhir, por hechos ocurridos en septiembre de este año”.

Vadhir N denunciado por presunto abuso / Mezcalent

Los representantes legales también indicaron que continuarán el procedimiento por las vías correspondientes y que aportarán los elementos con los que cuentan para respaldar el testimonio de su clienta: “Esta firma respeta los procesos legales y seguirá actuando por las vías legales correspondientes y aportando los datos de prueba con los que contamos para respaldar el dicho de la víctima”.

Finalmente, los abogados hicieron un llamado a los medios de comunicación para abordar el caso con sensibilidad, al señalar que la familia atraviesa una situación complicada: “La familia que representamos atraviesa un momento sumamente doloroso, en el que intenta retomar su vida después de un hecho de esta magnitud que ha afectado la vida de una adolescente. Por ello, pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que se conduzcan con sensibilidad y responsabilidad”.

Por su parte, la Fiscalía de CdMx aseguró que continuará con ambas investigaciones bajo los principios de objetividad e imparcialidad, respetando los derechos de todas las personas involucradas y la presunción de inocencia. Hasta ahora, el punto central de su comunicado es que espera que Vadhir N comparezca y aporte los elementos que ha mencionado públicamente.