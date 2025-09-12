Cruz ‘N’ se defiende de Alicia Villarreal, tras acudir a la Fiscalía de Nuevo León: “No soy un libro abierto”

La polémica entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal sigue dando de qué hablar. El productor musical se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía de Nuevo León para dar continuidad al proceso legal que enfrenta luego de la demanda de la cantante de música ranchera, quien lo señaló públicamente por violencia familiar y robo. A su salida del recinto judicial, el productor fue interceptado por los medios de comunicación, donde habló sobre la situación legal que atraviesa.

Alicia Villarreal y Cruz N / Redes sociales

¿Por qué Cruz ‘N’ fue citado en la Fiscalía de Nuevo León?

De acuerdo con información de reporteros locales, Cruz ‘N’ fue citado en el Poder Judicial de Nuevo León para revisar las demandas en su contra. Entre los señalamientos interpuestos por Alicia Villarreal se encuentran los de violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa y robo, aunque hasta ahora el proceso sigue en investigación y sin resoluciones definitivas.

El músico explicó que su presencia en la Fiscalía era parte del seguimiento al caso, pero aclaró que la audiencia fue pospuesta y aún no hay fecha confirmada para reanudarse.

“Asignaron otra fecha para darnos un poco el inicio del proceso y lo que dicta la ley; si cambia la fecha, pues tenemos que respetar” Cruz ‘N’

Martínez subrayó que su disposición a colaborar con las autoridades no es nueva, pues aseguró que desde antes de que la denuncia fuera pública ya había buscado informar sobre su situación:

“Yo estoy voluntariamente desde antes de que me acusaran queriendo informar todas las cosas”. Cruz ‘N’

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre su familia en medio de la disputa legal?

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Cruz ‘N’ fue el tema familiar. El productor reveló que sus hijos viven con él y que busca mantenerlos alejados del conflicto: “Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida” .

El exintegrante de Kumbia Kings mencionó que su prioridad sigue siendo la familia y la música, al tiempo que mostró confianza en que el proceso legal se resuelva conforme a la ley.

Cruz ‘N’ “Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, es algo tranquilo. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia y es lo mismo aquí, y estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos de lo que se ha avanzado”.

Aunque evitó dar mayores detalles sobre la demanda, insistió en que su vida no gira en torno a los señalamientos legales:

“Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. No necesito de esto, o sea, mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé”. Cruz ‘N’

¿Qué sigue en el proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

El caso entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ continúa sin una resolución definitiva. Hasta el momento, el proceso se encuentra en etapa de audiencias, pero la más reciente fue pospuesta, lo que prolonga la incertidumbre para ambas partes.

De acuerdo con el propio Martínez, el avance ha sido positivo y se mantiene tranquilo a la espera de lo que determinen las autoridades judiciales. Mientras tanto, la relación entre ambos exesposos sigue bajo la lupa pública, especialmente porque la cantante decidió hacer pública su denuncia a inicios de año, lo que intensificó la atención mediática.

Aunque los detalles legales se mantienen reservados, la expectación crece conforme se acerca la nueva fecha de audiencia. Sobre este tema, el productor fue claro y lanzó una frase que llamó la atención, dejando entrever que prefiere mantener discreción sobre los aspectos íntimos de su relación con Villarreal mientras el caso avanza en los tribunales.

“Yo no soy un libro abierto, si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben” Cruz ‘N’

