El caso legal de Vadhir ‘N’ por las dos denuncias en su contra por presunto abuso estaría presuntamente afectando el matrimonio entre su padre, Eugenio Derbez, y Alessandra Rosaldo. Al menos, esto es lo que ha estado circulando en las últimas horas. ¿Qué estaría pasando? Te contamos todo lo que se sabe.

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Polémicas en la familia Derbez / Mezcalent

¿Cuáles son las denuncias en contra de Vadhir ‘N’?

Todo comenzó en abril de 2026. En aquel entonces, una modelo que trabajó con Vadhir ‘N’ lo denunció legalmente por presunto abuso. Ante esto, el actor aseguró que la acusación solo formaba parte de una supuesta extorsión.

Ningún miembro de la familia Derbez quiso dar muchas declaraciones en su momento. No obstante, meses atrás el propio Eugenio Derbez sostuvo que el caso ya estaba “resuelto”.

El 4 de noviembre, circuló información de un segundo proceso legal en su contra por el mismo delito. A los pocos días, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lanzó un comunicado confirmando que mantiene abierta una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”.

Aunque no se dieron detalles de la nueva querella, indicaron que, presuntamente, existió una orden de aprehensión por la denuncia que se hizo en abril, pero que quedó sin efecto por un amparo interpuesto por los abogados de él. También se habló de la aparente poca cooperación de la celebridad para resolver este asunto.

Mucha información ha salido a la luz sobre la segunda denuncia. Algunos medios han reportado que, presuntamente, este caso legal sería por un hecho ocurrido a principios de este año en un crucero. Supuestamente, la víctima sería una menor de edad.

Según el reporte de C4 Jiménez, existiría una prueba de ADN, la cual necesitaría ser cotejada con Vadhir para demostrar si es suya o no.

Vadhir N tiene dos denuncias en su contra por presunto abuso / Redes sociales

La pelea presuntamente entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez por culpa de Vadhir ‘N’

En su momento, el influencer ‘el Agüenderito’ informó que, presuntamente, Eugenio Derbez estaba molesto con Alessandra Rosaldo por no mencionarle lo que sabía sobre la presunta infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez.

Ahora, el creador de contenido reportó que hubo un nuevo conflicto presuntamente entre la pareja; esta vez, por las denuncias contra Vadhir ‘N’. Supuestamente, este último se habría comunicado con su “madrastra” para decirle que su situación legal era “complicada”.

“Alessandra le mostró los mensajes (a Eugenio). Las conversaciones que, desde hace meses, tenía con Vadhir; donde Vadhir le decía a su ‘madrastra’, pues información totalmente opuesta a la que declaraba en las redes y en los medios, donde tanto él como sus abogados, hasta hace una semana, decían: ‘Ya ganamos. Estamos cooperando. Caso cerrado. Ya demostramos legalmente que todo se trataba de una extorsión’. Cosa que ya desmintió la Fiscalía. Sin ir tan lejos, hoy la Fiscalía confirma que está reviviendo la orden de aprehensión, que está buscando anular los amparos. Alessandra estaba medianamente enterada de esto”. El Argüenderito

Según su versión, Alessandra también habría tenido comunicación con los abogados de Vadhir: “Alessandra platicaba, le preguntaba a Vadhir. Eugenio Derbez está que no lo calienta ni el sol. Una cosa es que le ocultes información de la presunta infidelidad de Paola, pero otra cosa es que le mientas sobre un delito tan grave”, recalcó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el matrimonio no se ha pronunciado ante esta información, por lo que todo es una ESPECULACIÓN hasta que se demuestre lo contrario.

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¿Qué ha dicho Eugenio Derbez sobre el caso legal contra su hijo, Vadhir N?

Hasta ahora, Eugenio Derbez no ha reaccionado a la nueva denuncia por presunto abuso en contra de su hijo, Vadhir ‘N’. De hecho, ha limitado su actividad pública y solo ha usado sus redes sociales para promocionar algunos de sus proyectos.

De acuerdo con información de diversos medios digitales, presuntamente el actor estaría pagando a los abogados de su hijo y trataría de involucrarse, de forma discreta, para poder ayudar al joven.

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