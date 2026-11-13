¿Vadhir Derbez busca limpiar su imagen? Señalan uso de granjas de bots tras acusación de presunto abuso FOTOS

Luego de que los abogados de Vadhir Derbez aclararan si el actor había huido del país tras las acusaciones de presunto abuso, en redes sociales comenzó a circular nueva información sobre el presunto uso de granjas de bots en apoyo al hijo de Eugenio Derbez, ya que diversos usuarios se percataron de supuestos mensajes repetidos en múltiples publicaciones. ¿Buscan proteger la imagen del integrante de la familia Derbez? ¡Te contamos los detalles!

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Sale a la luz supuesta campaña con bots para proteger a Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Por qué se acusa a Vadhir Derbez de presunto abuso y qué se sabe de la denuncia?

Fue el pasado 4 de noviembre cuando se dio a conocer que el actor y cantante Vadhir Derbez estaría vinculado al presunto delito de violación. Según informó el periodista Irving Pineda, el caso fue tomado por un despacho jurídico especializado, el cual convocó inicialmente a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la rueda de prensa programada para el 5 de noviembre fue cancelada, lo que derivó en un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), documento en el que se confirmó que Vadhir Derbez enfrenta un nuevo proceso legal en su contra por el presunto delito de violación.

En ese mismo reporte se detalló que, aunque el hijo de Eugenio Derbez ha manifestado apertura en el ámbito público, no existe una cooperación formal ante la autoridad: “Hasta el momento, el investigado no ha comparecido... La Fiscalía ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación”.

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Denuncia contra Vadhir N por presunto abuso / Redes sociales

¿Cuál fue la postura de los abogados de Vadhir Derbez ante las acusaciones contra el actor?

En una reciente entrevista para el programa De primera mano, el equipo legal de Vadhir Derbez rompió el silencio y aseguró que su representado se encuentra “bien y tranquilo”, aclarando que hasta el momento solo tienen conocimiento formal de una carpeta de investigación en curso.

Asimismo, desmintieron que el artista esté escondido o prófugo, explicando que cuenta con un amparo de fondo que declaró inconstitucional y canceló la orden de aprehensión en su contra. Sobre los intentos fallidos por localizarlo, puntualizaron que las autoridades lo han buscado en direcciones equivocadas donde él no reside:

“El que no lo hayan podido notificar en su domicilio es porque no es su domicilio”, declaró la defensa de Vadhir Derbez. Finalmente, descartaron que este proceso legal haya frenado la trayectoria profesional del cantante, revelando que incluso viajó recientemente a México para cumplir con diversos compromisos laborales.

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Detectan mensajes idénticos y presuntos bots defendiendo a Vadhir Derbez. / IG: @vadhir

¿Vadhir Derbez compró granjas de bots en medio del proceso legal que enfrenta?

En medio de la tormenta mediática que atraviesa Vadhir Derbez por los delicados señalamientos legales en su contra, surgió una nueva controversia en redes. De acuerdo con reportes difundidos por el portal México Ahora, diversos usuarios denunciaron el presunto uso de “granjas de bots” con el objetivo de respaldar públicamente al actor.

Según detalló el medio, decenas de cuentas coordinadas comenzaron a difundir mensajes prácticamente idénticos a favor del hijo de Eugenio Derbez, asegurando que el artista enfrenta el proceso “como cualquier ciudadano” y sin valerse de su fama, influencias o recursos económicos para obtener alguna ventaja frente a las autoridades.

Hasta el momento, la existencia de dicha campaña digital no ha sido confirmada oficialmente, pero el contraste entre la versión que dieron los abogados de Vadhir Derbez y el supuesto uso de granjas de bots sigue encendiendo el debate. ¿El actor romperá el silencio?

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