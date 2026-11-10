Fotos de Vadhir N y la chica que lo habría denunciado por presunto abuso salen a la luz; aparece José Eduardo Derbez

Desde el 4 de noviembre, empezó a circular información de una nueva denuncia por presunto abuso en contra de Vadhir N. Lo que se llegó a pensar que era un simple rumor malicioso terminó siendo confirmado por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se ha especulado mucho acerca de este tema. Incluso se llegó a decir que presuntamente José Eduardo Derbez estaría involucrado en todo este asunto. En medio de todo esto, se filtran fotografías y videos de los hermanos aparentemente conviviendo con la supuesta víctima. Te contamos todo lo que se sabe.

No te pierdas: Aislinn Derbez reacciona tras polémicas de José Eduardo Derbez y Vadhir “N” por presunto abuso; les dedica mensaje

José Eduardo Derbez y Vadhir N involucrados en un caso de presunto abuso / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la denuncia en contra de Vadhir N y que supuestamente involucraría a José Eduardo Derbez?

Con el paso de los días, han surgido mucha información y especulaciones sobre la nueva denuncia en contra de Vadhir N por presunto abuso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lanzó un comunicado mencionando que sí existía “proceso judicial ajeno” a la querella que una modelo interpuso en su contra el pasado mes de abril, justamente por el mismo delito.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aclara que mantiene abierta una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”, indicó.

Aunque no ofrecieron más detalles, diversos medios han mencionado de manera extraoficial que la nueva denuncia estaría relacionada con un supuesto hecho ocurrido en un crucero hace algunos meses.

Se ha dicho que, presuntamente, Vadhir N y su hermano, José Eduardo Derbez, estaban de vacaciones cuando se encontraron con una chica supuestamente menor de edad. Ambos la habrían alcoholizado y posteriormente Vadhir habría abusado de ella. Presuntamente, José Eduardo se dio cuenta del hecho, pero no dijo ni hizo nada para evitarlo.

El exnovio de Paola Dalay ya rompió el silencio sobre todo esto y negó todo. Incluso dejó ver la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes han dado por hecho esta supuesta versión.

Lee: ¡José Eduardo Derbez rompe el silencio! Da la cara tras fuertes acusaciones en el caso Vadhir ‘N': ¿Cómplice?

Denuncia contra Vadhir N por presunto abuso / Redes sociales

Revelan fotos de Vadhir N y la chica que lo habría denunciado por presunto abuso

Durante la emisión más reciente de su pódcast en YouTube, el periodista Mich Ruvalcaba dijo tener imágenes de José Eduardo Derbez y su hermano Vadhir en el crucero donde supuestamente habría ocurrido el abuso de este último contra la nueva denunciante.

A diferencia de lo que se ha manejado en otros portales digitales, Mich señaló que el presunto hecho no habría ocurrido hace algunos meses, sino hace 4 semanas, aproximadamente.

“Yo tengo pruebas de que, efectivamente, sí estuvieron en un crucero. Tenemos las imágenes exclusivas de hace cuatro semanas, porque ese es el tiempo que marca el video, en el que José Eduardo Derbez y Vadhir, efectivamente, estaban en un crucero”. Mich Ruvalcaba

En dicho material, se puede ver a los hermanos pasando un rato de diversión y disfrutando de las atracciones del lugar: “Allí los vemos en un prestigioso crucero, creo que por Europa. Allí estaban con muchos amigos. Estuvieron alrededor de cuatro semanas”, indicó.

Algo que llamó la atención fue una foto en la que se le observa a Vadhir presuntamente abrazando a una chica en la alberca. Si bien dijo no poder confirmar si esta última era la denunciante del caso, sostuvo que, al menos, las imágenes comprueban que sí estuvieron en un crucero.

“Esto consta que sí estuvieron en un crucero. (En la foto) Hay dos mujeres abajo. Estamos viendo a José Eduardo y Vadhir. Presten atención a la muchacha, yo la veo como chavita. Vamos a ver la otra imagen en la que aparece, aparente y delegadamente, Vadhir con la muchachita repegándose. Estamos viendo la foto, es la misma muchachita de la (primera) foto. No sé si esta chica sea menor de edad”, indicó.

¿Qué ha pasado con Vadhir N luego de que se confirmara la nueva denuncia en su contra?

Hasta el momento, Vadhir N no ha reaccionado a la nueva denuncia en su contra por presunto abuso. Por otra parte, en el comunicado de la FGJ se señala que el joven tenía una orden de aprehensión por la querella que comenzó en abril. No obstante, sus abogados interpusieron un amparo para que llevara su proceso en libertad.

También se indicó que Vadhir no ha mostrado voluntad para cooperar en este asunto:

“A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía. Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

De forma extraoficial, el periodista Carlos Jiménez informó que, presuntamente, las autoridades tendrían todos los elementos para encarcelar a Vadhir. De igual forma, reportó que no han podido localizar al joven y que, supuestamente, el amparo que se usó para su liberación sería “irregular”.

Mira: Victoria Ruffo vive zafarancho tras denuncias a Vadhir ‘N’ y señalamientos a José Eduardo Derbez: “Tema cerrado”