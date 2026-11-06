FGJ confirma denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, ¿José Eduardo incluido?

Desde el miércoles 4 de noviembre se había estado hablando sobre una nueva denuncia en contra de Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por el presunto delito de abuso. Tras mucha especulación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sacó un comunicado confirmando este proceso legal. ¿Su hermano José Eduardo está incluido? Te contamos lo que se sabe.

Mira: Eugenio Derbez se viste de luto: tras polémica con Vadhir Derbez y ruptura de José Eduardo, dice: “Descansa en paz”

Vadhir ‘N’ tenía una orden de aprehensión en su contra / Redes sociales

Comunicado de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirma denuncia contra Vadhir ‘N’

Hace apenas unos momentos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México usó las redes sociales para informar sobre el nuevo proceso legal en contra de Vadhir ‘N’ por el delito de violación. Se señaló que sí se “mantiene abierta una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”.

Sobre este caso, se mencionó:

“La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho. Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”. FGJ de la Ciudad de México

Señalaron que, pese a la “disposición que los abogados del actor han mostrado en público”, la realidad sería que, aparentemente, no ha comparecido ante las autoridades, pese a que ha sido notificado en al menos 7 ocasiones.

“Hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía. Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”, se lee.

Destacaron que continuarán las “diligencias necesarias para esclarecer los hechos, impulsar el procedimiento penal y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de todas las partes”.

Finalizaron señalando que, conforme a derecho, se respetará “el principio de presunta inocencia”, es decir, “se le presume inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente”.

No te pierdas: ¿Vadhir Derbez le dedicó una canción a Paola Dalay? Video desata rumor tras ruptura con José Eduardo Derbez

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

¿José Eduardo, hermano de Vadhir ‘N’, está involucrado en la nueva denuncia contra el actor?

En el comunicado de la autoridad, no se hace mención a José Eduardo Derbez en la nueva denuncia contra Vadhir N. No obstante, la cuenta de X ‘Doña Carmelita’ informó que, presuntamente, la querella sí lo involucra.

Según informó, el proceso legal sería por un hecho que ocurrió a principios de año. Supuestamente, los hermanos alcoholizaron a una menor de edad en un crucero que viajaba por “aguas internacionales”.

Supuestamente, Vadhir abusó de la chica y José Eduardo se dio cuenta de esto. No obstante, no quiso hacer nada al respecto.

“VADIHR VIO… A LA CHICA, mientras que su hermano JOSÉ EDUARDO se dio cuenta de la situación, pero no hicieron nada. La demanda también involucra a la COMPAÑÍA NAVIERA y a cierto personal de la misma, quienes serán investigados por haber permitido que un menor consumiera alcohol. Con esto, ya habría TRES ACUSACIONES de ABUSO SEXUAL contra VADHIR, hijo de EUGENIO”, sentenció.

Hasta el momento, el ex de Paola Dalay no ha respondido ante esta especulación, por lo que esto queda como un simple rumor.

José Eduardo Derbez estaría involucrado en la denuncia de abuso contra Vadhir / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué se sabe sobre Vadhir ‘N’ tras confirmarse denuncia en su contra por presunto abuso?

Desde que se hizo pública la nueva denuncia en su contra, Vadhir se ha mantenido mediantamente ausente de las redes sociales. Su último post data del jueves 5 de noviembre y habla de la nostalgia de la infancia.

Hace unos momentos, el influencer ‘El Argüendero’ informó que, presuntamente, el actor se encuentra en Estados Unidos y su mamá habría viajado hasta allí para hablar con él. Y es que, supuestamente, tendría problemas de depresión y la señora tendría miedo de que su hijo “hiciera algo malo”.

No te pierdas: ¿Buscará de nuevo a José Eduardo? Aseguran que Paola Dalay estaría arrepentida de su decisión de separarse VIDEO