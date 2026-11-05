¿Vadhir Derbez le dedicó una canción a Paola Dalay? Video desata rumor tras ruptura con José Eduardo Derbez

La familia Derbez está en el ojo del huracán por dos temas muy polémicos: la nueva denuncia por presunto abuso contra Vadhir Derbez y la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay por una supuesta infidelidad de ella.

En medio de la controversia, ha circulado el rumor de que, presuntamente, Vadhir le dedicó una canción a su ahora excuñada. ¿Cuál es la razón? Te contamos qué está pasando.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su ruptura el 1 de noviembre / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Vadhir Derbez y Paola Dalay, exnovia de José Eduardo Derbez?

El pasado 1 de noviembre, Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el fin de su romance tras 7 años juntos y una hija en común. Según dijeron, todo acabó bien y afirmaron que su relación será cordial por el bien de su pequeña.

A la par de esto, Dalay confirmó que estaba saliendo con César Romo, un futbolista con el que se le vio en un evento de la Fórmula 1. Ella aclaró que no eran novios y que apenas se “estaban conociendo”. También dijo que no era una infidelidad como tal, pues las cosas con el hijo de Victoria Ruffo terminaron meses atrás.

Esta versión fue respaldada por el propio José Eduardo, quien ha pedido respeto para su ex. Pese a todo, muchos siguen asegurando que Dalay sí engañó al actor. Las críticas contra la influencer solo aumentaron cuando se supo que su hija estaba viviendo con el también presentador.

Desde que se dio a conocer la noticia, ha surgido mucha información y especulaciones. Una de las más sonadas es que, presuntamente, Paola estaba “enamorada” de Vadhir por un video que ella compartió antes de conocer al padre de su pequeña.

En el material, se ve a Dalay reaccionando a un video de Vadhir diciendo: ‘Oye, me gustas’. La joven se ve emocionada, lo que dio pie a la teoría de que, presuntamente, ella solo se acercó a José Eduardo con la intención de “conquistar” a su hermano.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez tienen una hija en común / Redes sociales

¿Vadhir Derbez le habría dedicado una canción a Paola Dalay?

En redes sociales, se ha comenzado a viralizar el video del promocional de una canción que Vadhir Derbez lanzó junto a ‘La Sonora Santanera’ hace algunas semanas. El tema se llama ‘Luces de Nueva York’ y habla de un hombre que conoció a una chica en un “cabaret”.

Si bien el sencillo se estrenó previo a que José Eduardo Derbez hiciera pública su ruptura con Paola Dalay, de alguna forma muchos han dicho que sería una especie de ataque para su excuñada, principalmente por parte que dice:

“Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando”.

Algunos comentarios que se podían leer en la publicación son:

“Esos sí son hermanos, no como los míos que hasta se juntan con mi ex”

“José Eduardo bien lindo y educado sin decir nada, pero para eso está la familia”

“Tú no puedes hablar mal de la mamá de tu hija, pero ¿qué tal? Para eso están los hermanos”

“Tiene tres meses ya viviendo sola y subieron este video en octubre”

“Yo haría lo mismo por mi hermano y además una idea millonaria”

“Hasta la modelo se parece”

Por supuesto, hubo quienes tacharon de “ridículo” este rumor. Recordaron que el tema fue estrenado semanas atrás y probablemente no tenga nada que ver con la situación de su hermano.

¿Vadhir Derbez irá a la cárcel por su nueva denuncia por supuesto abuso?

El 4 de noviembre, el periodista Irving Pineda informó acerca de la nueva denuncia contra Vadhir Derbez por presunto abuso. Reportó que el caso ya estaba siendo gestionado por un despacho legal y hasta se había convocado a una conferencia de prensa para este 5 de noviembre.

Dicha conferencia se canceló a último momento. Hasta el momento, se desconoce la nueva fecha o más detalles sobre este proceso legal. Por su parte, el joven habría reaccionado a este asunto con lo siguiente:

“Qué bonito era cuando la felicidad cabía en las cosas más pequeñas”. Vadhir Derbez

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