Mamá de Paola Dalay estalla contra las pruebas de supuesta infidelidad de su hija a José Eduardo Derbez, VIDEO

Tras darse a conocer la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez tras meses de rumores, las acusaciones de supuesta infidelidad contra la influencer no se han cesado desde que confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo. Ante las especulaciones y teorías que han salido a la luz, la mamá de Dalay rompió el silencio. ¿Cansada de los ataques contra su hija? ¡Te contamos los detalles!

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Mamá de Paola Dalay sale en defensa de su hija. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación, los señalamientos de presunta infidelidad no se hicieron esperar. La tarde del 1 de noviembre, la expareja dio a conocer que terminaron su historia desde meses atrás, pero la publicación de un video en conjunto era su manera de hacerlo oficial.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo Derbez

En su comunicado, la pareja descartó la existencia de faltas de respeto y resaltó el cariño que prevalece entre ambos al ser papás de una menor. Sin embargo, el hecho de que la noticia se difundiera horas después de que Dalay publicara una foto junto a su ‘nuevo galán’, generó teorías de supuesto engaño.

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Mamá de Paola Dalay sale en defensa de su hija tras acusaciones de infidelidad a José Eduardo. / Redes sociales

¿Por qué Paola Dalay es señalada de supuesta infidelidad a José Eduardo Derbez?

Luego de que Paola Dalay confirmara que está saliendo con el futbolista César Romo, surgieron diversos señalamientos contra la joven influencer; uno de ellos relacionado con una presunta infidelidad de su parte en 2024. Aparentemente, un mes después de que le dio la bienvenida a su primogénita junto al joven actor.

La información se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram del periodista Jorge Zamitiz, quien compartió la supuesta captura de una conversación en WhatsApp en la que dan a conocer que Paola Dalay fue captada junto a otro hombre poco después de convertirse en mamá

“Hay rumores de que la ex de José Eduardo Derbez se frecuentaba con otra persona desde el 2024”, se lee en la publicación del periodista, señalamientos que parecen haber generado una reacción por parte de la mamá de la creadora de contenido.

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Mamá de Paola Dalay sale en defensa de su hija tras acusaciones de infidelidad a José Eduardo. / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá de Paola Dalay ante los constantes ataques a su hija?

En medio de las críticas que se han generado contra Paola Dalay, el sitio de Univisión dio a conocer que, aparentemente, la mamá de la influencer le habría respondido al periodista que acusó a Dalay de haber engañado a José Eduardo luego de convertirse en papás.

La respuesta se habría dado a través de la sección de comentarios del video difundido por el periodista Jorge Zamitiz en Instagram. “Jajaja, la bebé no tenía ni un mes de haber nacido, ella ni siquiera salía, qué mentira. Ya dejen de estar ching***”.

Hasta el momento, Paola Dalay no se ha pronunciado directamente sobre la respuesta por parte de su mamá, pero a través de sus historias de Instagram ha enviado contundentes mensajes contra las críticas, pero también se ha dado tiempo de agradecer a los que la apoyan.

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