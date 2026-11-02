Paola Dalay EXPLOTA vs críticas por subir FOTO con otro hombre tras separarse de José Eduardo Derbez: “Ahora resulta”

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay encendió las redes sociales la mañana del domingo pasado, y con ello múltiples rumores sobre el motivo de su ruptura.

La versión más comentada fue la de una supuesta infidelidad por parte de Paola Dalay, la cual se reforzó más con la publicación de una foto en la que aparecía junto a un futbolista.

Después de compartir y borrar aquella foto, las críticas hacia la influencer no se hicieron esperar y ella respondió directamente a los señalamientos.

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Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se confirmó / Redes sociales

¿Por qué se dice que Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Las sospechas de una supuesta infidelidad por parte de Paola Dalay surgieron luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece muy cercana al futbolista César Romo durante un evento de automovilismo en la Ciudad de México.

A partir de ello, el periodista Gabo Cuevas aseguró que Paola le habría sido infiel a José Eduardo y sostuvo que la influencer ya tendría un vínculo sentimental con el futbolista desde antes de que se hiciera pública su separación. La polémica aumentó cuando Paola también compartió la fotografía en sus redes sociales, lo que algunos usuarios interpretaron como una forma de hacer público su supuesto romance.

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Paola Dalay habría sido infiel con un futbolista / Redes sociales

¿Qué respondió Paola Dalay a las críticas por publicar una foto con el futbolista César Romo?

En una de sus recientes publicaciones de Instagram, Paola recibió numerosos comentarios con opiniones divididas sobre su situación sentimental con el hijo de Eugenio Derbez, pero hubo uno en particular al que decidió responder.

Una seguidora cuestionó que la influencer publicara fotos con otros hombres antes de anunciar su separación de José Eduardo, algo que para algunos usuarios sería un indicio de una posible infidelidad por parte de ella, y otra usuaria respondió asegurando que Paola habría utilizado a José Eduardo.



“Ps como no si ya subía fotos con otros, se ve que le gusta llamar la atención” , escribió la primera seguidora.

, escribió la primera seguidora. “Si, siento que literal solo lo uso como escalera pero bueno, whatever”, respondió otra usuaria.

Ante este señalamiento, Paola respondió de manera tajante e irónica, dando a entender que algunas personas estaban demasiado pendientes de su vida y sacaban sus propias conclusiones sin conocer realmente lo que sucedía en su relación.

“Que joya que ahora resulta que son adivinos y saben por qué y como pasaron las cosas, nombre, pues no sabía que vivías metida en mi casa para saberlo todo.” Paola Dalay

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Paola Dalay responde a críticas en redes sociales / Captura de pantalla

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya estaban separados desde hace meses? El comentario que levantó sospechas

A pesar de que la ahora expareja anunció recientemente su separación, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron meses atrás, cuando José Eduardo estuvo en España grabando una serie.

De hecho, hace poco Paola participó junto al actor en un episodio del pódcast ‘Mixologando’, donde ambos realizaron una dinámica de preguntas. Sin embargo, una de las respuestas de José Eduardo llamó la atención, pues se refirió a sí mismo como el “ex” de Paola Dalay, comentario que reforzó las sospechas de que su relación ya había terminado.

"¿Cuál ha sido tu ex más tóxico y por qué? ¿Y por qué yo?”, dijo José Eduardo Derbez.

No obstante, fue hasta el pasado domingo 1 de noviembre cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron públicamente su separación.

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