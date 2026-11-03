José Eduardo Derbez lanza mensaje tras críticas a Paola Dalay por su nuevo “romance": “Me dio siete años maravillosos”

Luego de meses de especulaciones, finalmente José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelaron públicamente que están separados, una noticia que sorprendió a más de uno, pues tan solo horas después la influencer hizo pública su nueva relación con el futbolista César Romo.

A pesar de lo dolorosa que podría resultar la situación para los involucrados, José Eduardo Derbez ha salido a defender a su expareja, asegurando que hay un gran motivo detrás, ¿cuál es? Aquí te lo revelamos.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieron juntos tras los rumores de una supuesta separación. / Redes sociales

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¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Fue a través de un comunicado publicado por ambos, que se dio a conocer la ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez. Aunque en el video ninguno reveló las razones detrás de la decisión, sí compartieron que estaban viviendo separados dese hace meses.

El hijo de Eugenio Derbez además recalcó que los dos habían hecho lo posible por salvar su relación, sin embargo, como no pudieron, ahora están enfocados en buscar lo mejor para la hija que tienen juntos: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación / Mezcalent, Canva

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Paola Dalay sorprende al anunciar su nueva relación tras separación de José Eduardo Derbez

En cuestión de horas, y luego de que se hiciera pública la separación de ambos, Paola Dalay le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en la que reveló que sí estaba saliendo con alguien, el futbolista César Romo.

La influencer enfatizó que jamás le fue infiel a José Eduardo, y que su historia de amor con el deportista había iniciado después de su ruptura: “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”.

A pesar de sus dichos, en redes sociales le dieron con todo a la expareja del hijo de Victoria Ruffo, asegurando que nadie le cree, e incluso comparándola con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal:



“Ni Nodal se atrevió a tanto jajaja”

“Esta salió más rápida que Nodal”

“Esta si salió más cabr***, es una mezcla de Imelda y Nodal”

“Nadie suelta el chivo sin tener otro amarrado”

Paola Dalay responde a críticas por subir foto con otro hombre / Redes sociales

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¿José Eduardo Derbez defendió a Paola Dalay tras anuncio de su nueva relación?

Hace algunas horas se hizo pública la última entrevista de José Eduardo Derbez en el pódcast del ‘Diablito’, en donde habla de su ruptura, y en donde además, sale en defensa de su expareja a pesar de que ella ya pasó página.

José Eduardo aseguró que sin importar lo que ella pudiera hacerle, el siempre la va a defender y jamás mencionará nada negativo de ella, pues gracias a ella tiene a su hija, y eso para él es invaluable:

“Lo dije desde hace mucho que en la vida me van, o sea, así ella, me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella porque, para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida que es mi hija, me dio siete años maravillosos” José Eduardo Derbez

Aunque Paola Dalay está siguiendo con su vida, muchos señalan que el que verdaderamente está sufriendo la ruptura es José Eduardo Derbez, sobre todo después de publicar preocupante foto.