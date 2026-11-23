La ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras 7 años juntos y una hija en común sigue siendo motivo de conversación en redes sociales. Y es que la influencer se fue de vacaciones a Cancún con César Romo, el futbolista señalado como la presunta “manzana de la discordia” en su relación con el actor.

Más allá de la supuesta infidelidad, muchos internautas la han criticado por presuntamente “abandonar a su pequeña por un hombre”. Por supuesto, Dalay no dudó en defenderse, mientras que José Eduardo habría dado unas declaraciones que, para muchos, serían su reacción ante todo esto. Te contamos los detalles.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura el 1 de noviembre / Mezcalent

¿Realmente Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez con César Romo?

Como se sabe, Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron pública su separación el 1 de noviembre. A través de un video en redes sociales, afirmaron que ya llevaban meses separados, pero que no lo habían dicho antes porque “no sabían cómo hacerlo”.

A la par de esto, se viralizaron unas fotos de Dalay junto a César Romo en un evento de la Fórmula 1, lo que desató rumores de que la ruptura habría sido por una presunta infidelidad de ella. Al cuestionarle sobre el asunto, ella reconoció que estaba “saliendo” con el futbolista.

Según su versión, lo conoció después de terminar con José Eduardo y aseguró que no eran “novios” como tal. Esto fue respaldado por el propio actor, quien declaró en su momento que se separaron por diferencias.

Pese a todo, han surgido presuntas pruebas que demostrarían lo contrario, además de testimonios de allegados a la hoy expareja que dicen que “los tiempos no cuadran”. Aunado a todo esto, la creadora de contenido ha sido acusada de supuestamente “abandonar” a su hija.

Y es que ella reconoció que la menor no vive con ella y está al cuidado del hijo de Victoria Ruffo. Argumentó que su departamento todavía no estaba listo. No obstante, indicó que, en cuanto ya estuviera bien establecida, la niña se iría a vivir con ella.

Durante el pasado fin de semana, han circulado fotos de Paola y César disfrutando de unas vacaciones en Cancún, lo que ha ocasionado más controversia en internet.

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Paola Dalay y Césaro Romo se fueron de viaje juntos / Redes sociales

Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, se defiende de las críticas por sus vacaciones con César Romo

Paola Dalay ha usado sus redes sociales para compartir un poco de su viaje a Cancún. Como era de esperarse, sus posts se han llenado de reacciones mixtas. Algunos internautas la defienden alegando que tiene el derecho a “divertirse”, mientras que otros la han tachado de “mala madre” por aparentemente preferir a “un hombre”.

La influencer respondió a uno de los comentarios negativos y escribió lo siguiente:

“No sabía que tenía que darte cuentas de mi vida”. Paola Dalay

Al menos públicamente, Dalay ha dejado ver que no le interesa lo que puedan decir de ella. Por otra parte, a Romo parece que dejó de importarle los señalamientos en su contra. Y es que comentó lo siguiente en una de las tantas publicaciones de su “pareja”:

“Hermosa y qué buen fotógrafo”. César Romo

César Romo le hace comentario romántico a Paola Dalay / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre el viaje de Paola Dalay y César Romo?

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado oficialmente ante el viaje de Paola Dalay y César Romo. Sin embargo, de forma pública ha dicho que acepta cualquier romance de su exnovia, siempre y cuando no afecte a su hija.

Pese a esto, a los usuarios les llamó la atención una serie de comentarios que hizo durante una reciente emisión de su programa ‘Miembros al aire’. Muchos consideran que sus palabras fueron una indirecta o burla hacia la mamá de su pequeña.

Todo comenzó cuando la actriz invitada confesó que está muy feliz al no ser mamá, ya que esto le permite hacer viajes y usar su tiempo como mejor considere. Ante esto, José Eduardo contó que tener tiempo libre es complicado en su caso, ya que ahora es papá soltero. Incluso indicó que una amiga lo había invitado a París, pero tuvo que declinar para cuidar a su bebé.

Aparentemente sin mala intención, dijo:

“Están los contra de separarse y ahora organiza tres casas”. José Eduardo Derbez

Esto desató las risas entre sus compañeros y el debate en redes sociales, pues creen que sería una especie de ataque para Dalay.

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