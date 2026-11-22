En los últimos días Mariana BO se ha puesto en el centro de la polémica tras darse a conocer fotos de ella con José Eduardo Derbez, quien se encuentra soltero luego de terminar su relación de varios años con Paola Dalay.

Ahora, ha trascendido que la DJ y productora musical habría tenido un breve romance con una de las conductoras del matutino Hoy, ¿de quién se trata y por qué no funcionó su relación? Aquí te contamos.

Carrera y trayectoria de Mariana Bo / Redes Sociales

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¿Quién es la conductora de Hoy que estuvo saliendo con Mariana BO?

La protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Karime Pindter, conductora e influencer que, tras su participación en ‘La casa de los famosos México’ estuvo conduciendo como invitada en el matutino.

¿Qué se sabe de la relación de ambas? En una entrevista, Pindter reveló que en algún punto de su vida un ligue la había buscado muy insistentemente, lo que provocó que la exAcapulco Shore pintara su raya. Aunque Karime no reveló el nombre de la chica, los seguidores de la influencer aseguraron que se trataba de Mariana BO.

“Me aplicaron la de You… Era cumple de mi gato, no fue requerida porque no estábamos bien y apenas medio salíamos, se quedó horas abajo, así de: ‘quiero verte’… tuve una convivencia con mis ‘perrisímas’ en un restaurante de hamburguesas que tengo, volteo y ahí la chava”, compartió Karime.

Karime Pindter sorprendió al contar detalles de sus relaciones con sugar daddies y la experiencia que la hizo cambiar de opinión. / Instagram

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¿Qué dijo Mariana BO respecto a las declaraciones de Karime Pindter sobre su romance?

Aunque Karime Pindter jamás mencionó el nombre de la DJ, al hacerse pública la entrevista, Mariana BO respondió de manera contundente a los señalamientos de la conductora, asegurando que ella le estaba regresando la atención que en primer lugar Karime le dio:

“Estuvo atrás de mi y yo estuve como que no la pelaba al principio (…) empecé a conocerla mejor, me fui a Tailandia y regrese y ‘hay que vernos’ y me ghostea, este pedo no va, la neta no va conmigo” Mariana BO

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¿Mariana BO y José Eduardo Derbez sí son novios?

En los últimos días ha iniciado el rumor de un posible romance entre Mariana BO y José Eduardo Derbez, luego de que fueran fotografiados juntos y que el conductor le regalara un inmenso ramo de flores a la DJ.

Aunque de manera pública no han aceptado que están juntos, Maryfer Centeno ya ha empezado a desvelar las pistas que podrían indicar que hay algo entre ellos.

Según los dichos de la grafóloga, Mariana BO y Paola Dalay tienen cierto parecido físico y si hablamos de las atenciones del hijo de Eugenio Derbez, es muy evidente que hay atracción: “Esta foto parece confirmar que José Eduardo Derbez anda con Mariana BO (…) me parece a mí que este arroz ya se coció señores, Paola Dalay ya es el pasado de José Eduardo Derbez, bienvenida Mariana BO, no sé que opine usted, pero además la cantidad de flores, tampoco son de amigos”.

La periodista de espectáculos, Shanik Bearman, también se refirió al tema y aseguró que José Eduardo Derbez y Mariana BO sí andan, ¿lo harán público pronto?