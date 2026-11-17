Después de que Victoria Ruffo reaccionara a la presunta complicidad de José Eduardo Derbez en la polémica con Vadhir ‘N’, el actor y conductor de ‘Miembros al aire’ volvió al ojo del huracán tras evitar a la prensa en medio de los rumores de un nuevo romance y los supuestos señalamientos que lo involucrarían en el caso legal de su hermano. ¿Cansado de las preguntas? ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez en medio de la controversia con Vadhir ‘N’. / Mezcalent, Canva

¿Qué se sabe sobre las acusaciones contra Vadhir ‘N’?

El pasado 4 de noviembre se dio a conocer que Vadhir ‘N’ estaría vinculado al presunto delito de violación, lo que derivó en un comunicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento en el que se confirmó que el actor enfrenta un nuevo proceso legal en su contra.

En una entrevista con De primera mano, el equipo legal del hijo de Eugenio Derbez aseguró que su representado se encuentra “bien y tranquilo”, pues hasta el momento solo tienen conocimiento formal de una carpeta de investigación en curso.

Asimismo, desmintieron que esté escondido o prófugo, explicando que cuenta con un amparo de fondo que declaró inconstitucional y canceló la orden de aprehensión en su contra. Además, sobre los intentos fallidos por localizarlo, puntualizaron: “El que no lo hayan podido notificar en su domicilio es porque no es su domicilio”.

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Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez evita hablar con la prensa tras supuestos señalamientos en el caso de Vadhir ‘N’?

En medio de la controversia, se dio a conocer que la supuesta nueva denuncia de Vadhir ‘N’ por presunto abuso ahora involucraría a su hermano José Eduardo Derbez. De acuerdo con la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’, el actor habría decidido no hacer nada pese a que, supuestamente, presenció el abuso por parte de su hermano.

Pese a que José Eduardo Derbez dio la cara al desmentir estar involucrado en la controversia e incluso señaló que confiaba en la inocencia de Vadhir ‘N’, su reciente actitud frente a la prensa ha generado nuevas especulaciones sobre el caso. Recientemente, el programa De primera mano reveló que la prensa esperaba al actor al exterior del teatro en el que se presenta tras la difusión de supuestas fotos que confirmarían su complicidad.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, José Eduardo optó por entrar por otro acceso y evitar las preguntas de los reporteros, pero las cámaras lo captaron a su llegada acompañado por su hija menor, razón por la que podría haber evitado a la prensa.

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¿José Eduardo Derbez estrena romance en medio de polémica con Vadhir ‘N’ tras ruptura con Paola Dalay?

Además de su presunta implicación en el caso de Vadhir ‘N’, José Eduardo Derbez enfrenta una nueva polémica tras ser captado con una misteriosa mujer tras su separación de Paola Dalay. Luego de dar la cara ante las acusaciones contra su hermano, el hijo de Victoria Ruffo encendió la polémica en torno a su vida sentimental.

A través de sus historias de Instagram, el actor compartió algunas fotos acompañado de una mujer, lo que generó rumores de un nuevo romance tras terminar con Dalay; sin embargo, José Eduardo Derbez no ha dado nuevas declaraciones sobre su vida privada y tampoco se ha pronunciado sobre el caso de Vadhir ‘N’. ¿Busca deslindarse de la controversia?

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