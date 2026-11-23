Paola Dalay y César Romo se roban las redes sociales, tras compartir un fin de semana de viaje juntos, fueron captados en lo que parecía un acalorado encuentro. Más allá de las fotos que circulan en plataformas digitales, un video de ellos enciende la temperatura.

¿César Romo fue el tercero en discordia entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay? / Redes sociales

Paola Dalay y César Romo presumieron viaje a Cancún el fin de semana

El fin de semana que recién terminó fue epicentro de una nueva polémica en redes sociales, pues Paola Dalay compartió fotos de su viaje con César Romo, el cual, hicieron juntos a Cancún.

Las imágenes fueron duramente criticadas entre internautas, tanto describiéndola como “ausente” en la vida de su hija, como de “exhibicionista":



“ Lo que buscas es que hablen de ti ”,

”, “ El papá en casa con la pequeña ” y,

” y, " ¿Cómo puede olvidar tan rápido? ”.

Comentarios como estos son los que siguen inundando las redes, y eso no fue lo único, pues fueron captados en un momento íntimo presuntamente horas después.

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Paola Dalay y Césaro Romo se fueron de viaje juntos / Redes sociales

Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, captada en momento íntimo junto a César Romo

La pareja conformada por Paola Dalay y César Romo sigue al frente de la conversación, algunos preguntando sobre el inicio de su relación, otros sobre el vínculo que aún mantiene con José Eduardo Derbez debido a su hija en común.

Mientras esto ocurría, el canal de YouTube “Kadri Paparazzi” captó el momento en el que ambos se daban un apasionado beso, tras la participación de Romo en un evento deportivo.

Beso entre Paola Dalay y César Romo / YT: Kadri Paparazzi

Estos fueron algunos de los comentarios:



“ Fácil se quita la playera ” y,

” y, " ¿Paola descuida a su hija por andar bien atendida? ”.

Hasta los conductores del programa notaron la intensidad con la que se daban el beso:

Se ve que está muy enamorada. ¿Viste cómo se acercó a darle el beso? Un beso bien, eso habla de que ahí hay cariño. Yo creo que si ha de doler (a José Eduardo). Kadri Paparazzi

El debate continúa, los dos bandos están claros: Los que defienden a Paola y su posibilidad de seguir con su vida vs. Los que aseguran que le faltó ordenar su vida tras su ruptura. ¿Tú qué dices?

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¿Cuándo y cómo comenzó la relación entre Paola Dalay y César Romo?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video donde confirmaron el fin de su relación. El anuncio no sorprendió a los usuarios de redes, pues hacía meses que se comentaba una posible separación.

Poco después, se volvió viral una foto de Paola con César Romo en un evento de la Fórmula 1, lo que generó rumores de que la influencer le habría sido infiel al actor.

Cuando fue cuestionada sobre el tema en una entrevista, Dalay admitió que sí estaba saliendo con el futbolista, aunque precisó que no eran pareja formal, sino que apenas se estaban conociendo. Además, afirmó que su ruptura con José Eduardo se dio meses antes y que empezó a frecuentar a Romo solo después de terminar:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

El actor respalda esa versión y sostiene que la ruptura se dio de la mejor forma posible. Asimismo, afirmó que su expareja es una persona “maravillosa” de quien jamás hablaría mal.

Paralelo a esta situación, surgió entre usuarios una nueva pregunta: ¿Quién es la nueva suegra de Paola Dalay? Se llegó a decir que sería millonaria. ¡Esto se sabe!

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