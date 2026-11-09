Paola Dalay: Ella sería la nueva suegra millonaria de la ex de José Eduardo Derbez, ¿adiós Victoria Ruffo?

Las especulaciones al rededor de la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se detienen, sobre todo después de que la influencer contestara a las comparaciones con Christian Nodal.

Ahora, la joven nuevamente vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, revelara datos sobre su supuesta suegra millonaria, sí, la mamá de César Romo. ¿Qué se sabe al respecto? Aquí te damos todos los detalles.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Captura de pantalla

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¿Quién es la supuesta suegra millonaria de Paola Dalay?

En la emisión del lunes 9 de noviembre de 2026 del programa de Javier Ceriani, el periodista de espectáculos reveló información importante acerca de la madre de César Romo, actual “galán” de Paola Dalay.

Según los dichos del periodista, Romo lleva un estilo de vida relajado y de lujos, pero no por su carrera como futbolista de la Kings League, sino porque su madre, la señora Raquel Sánchez, le provee de los recursos necesarios.

“La mamá de César Romo se llama Raquel. Raquel es la madre millonaria… y también es muy exitosa, o sea, ella sí es exitosa. Vive en una de las colonias más reconocidas en Mexico, o sea que tiene una suegra millonaria [Paola Dalay]. Pero también es la que mantiene a su nene lindo”, aseguró el periodista.

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¿Cómo es la relación entre la mamá de César Romo y Paola Dalay?

Durante la misma emisión Ceriani reveló que supuestamente la relación entre Raquel y Paola podría considerarse como complicada, pues de acuerdo a sus investigaciones, la mamá de César Romo aún sigue en contacto con la exnovia del futbolista, la reina de belleza Krissa Coste.

“[Krissa Coste] que era súper, súper amiga de la mamá de César, Raquel Sánchez, y hasta hoy, hasta hoy se sigue hablando Krissa Coste, ex de César Romo, se siguen en redes sociales y se siguen hablando porque la quiere mucho” Javier Ceriani

No obstante, esta información queda en puntual calidad de RUMOR, dado que ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. ¿Será que se logra ganar a la nueva suegra?

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¿Quién es César Romo, actual pareja de Paola Dalay?

César Romo es un futbolista e influencer mexicano mejor conocido como “Rana Romo”. Actualmente se desempeña como defensa en el equipo Razia FC de la Kings League Américas.

Según los dichos de Javier Ceriani, Romo no es el gran futbolista que todos aplauden, pues según sus investigaciones, el joven está ganando entre 12,000 y 16,000 pesos mexicanos al mes, una cantidad muy modesta para el estilo de vida que lleva.

El anuncio de la relación entre Paola Dalay y César Romo fue inesperado, sin embargo, la influencer aseguró que jamás le fue infiel a José Eduardo Derbez con el futbolista, con quien apenas se está conociendo.