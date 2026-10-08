José Eduardo Derbez y Paola Dalay ¿fueron AMANTES? Revelan impactante declaración: “Tenías novia” VIDEO

Después de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez enfrentaran una ola de rumores sobre una supuesta separación, la pareja reapareció públicamente para desmentirlos y dejar claro que su relación continúa.

Recientemente, Paola fue invitada a una emisión de ‘Mixologando’, proyecto de José Eduardo Derbez y Mafer Reséndiz, donde la pareja habló sobre algunos detalles de su relación y recordar cómo comenzó su historia de amor.

Sin embargo, una de las revelaciones llamó especialmente la atención, pues ambos hablaron de la etapa en la que comenzaron a coquetear. ¿Confesaron que fueron AMANTES?

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Paola Dalay y José Eduardo / Instagram: @paoladalay22_03

¿Cuándo y cómo se conocieron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez se conocieron a través de Instagram en el 2019, después de que el actor quedara interesado en ella al ver una de sus fotos. José Eduardo decidió responder una de las historias de Paola y así comenzó la conversación.

Aunque al principio la plática no fluyó demasiado, poco a poco comenzaron a conocerse y posteriormente intercambiaron sus números.

De acuerdo con lo que ambos han contado sobre el inicio de su historia, aproximadamente un mes después de comenzar a hablar, José Eduardo viajó a Toluca para conocer personalmente a Paola. La influencer incluso confesó que estaba tan nerviosa que incluso les pidió a sus papás que la acompañaran a su primera cita, pues tenía dudas de que realmente se tratara del hijo de Eugenio Derbez.

La relación comenzó oficialmente en octubre de 2019, aunque fue hasta diciembre de ese año cuando Paola apareció públicamente junto a José Eduardo en redes sociales.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez fueron amantes?

En una emisión de ‘Mixologando’, en la que Paola Dalay fue invitada, la pareja compartió algunos detalles curiosos sobre su relación y recordó cómo comenzó su historia de amor.

El momento revelador llegó cuando Paola se mostró apenada y con dudas sobre si debía contar lo que había ocurrido al inicio de su relación. Incluso, antes de hablar, le preguntó directamente a José Eduardo si podía decirlo.

Fue entonces cuando Paola contó que, cuando ellos se conocieron, José Eduardo todavía tenía novia. El actor rápidamente respondió que ella también tenía novio en aquel momento, por lo que ambos reconocieron que comenzaron a coquetear mientras todavía mantenían otras relaciones, lo que generó la pregunta: ¿confirmaron que fueron amantes?

Paola explicó que terminó con su entonces novio dos días después de conocer a José Eduardo. Por su parte, el actor señaló que él terminó su relación tres meses después.



“Seguías teniendo novia” , dijo Paola Dalay.

, dijo Paola Dalay. “Que te conoció cuando tú estabas con alguien” , intervino Mafer Reséndiz.

, intervino Mafer Reséndiz. “Ella tenía novio” , respondió José Eduardo.

, respondió José Eduardo. “Pero yo lo corté a los dos días de hablar contigo” , dijo Paola.

, dijo Paola. “Yo a los tres meses”, respondió José Eduardo.

De esta manera, ambos reconocieron que su historia comenzó en medio de otras relaciones, lo que ambos tomaron con humor y contaron su experiencia entre risas.

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¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez están por separarse?

Antes de que se estrenara dicho episodio de ‘Mixologando', ya habían dado breves adelantos de lo que trataría el episodio.

En uno de ellos, Paola y José Eduardo jugaron con la idea de titular el episodio como “la despedida” o “el divorcio”.

El capítulo finalmente se estrenó en Youtube con el título “nos separamos"; pero eso no significa que Paola y José Eduardo anuncien su separación, pues todo es a modo de broma, y la pareja ha demostrado que toman con humor los detalles que han surgido sobre una supuesta separación.

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